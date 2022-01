Za posledních 10 let přibylo 195 tisíc domů, nejvíce ve středních Čechách

Domovní fond v Česku se rozrůstá. Za posledních deset let se zvětšil o devět procent. Přibylo 195 tisíc domů, celkem jich je víc než 2,35 milionu. Ukázaly to první výsledky loňského sčítání, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Cenzus, který se opakuje každých deset let, se konal loni na jaře. Údaje jsou k 27. březnu.