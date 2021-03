Blíží se sčítání lidu. Informace podává ode dneška kontaktní centrum

Sčítání se koná každých deset let a je povinné. Letos budou lidé vyplňovat zhruba o polovinu méně údajů než v roce 2011. Část dat totiž statistici získají z registrů. Formuláře bude možné posílat elektronicky, a to od 27. března do 9. dubna.

Vyplnit se pak dají na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21. Většinu kolonek nebude nutné vypisovat, stačí vybrat z nabídky. Lidé, kteří se nesečtou přes internet, budou muset od 17. dubna do 11. května vyplnit papírový formulář. Získají ho od sčítacího komisaře či na většině pošt.



Kontaktní centrum bude podle mluvčí sčítání Jolany Voldánové fungovat ode dneška každý den od 8 hodin do 22 hodin. Volat bude možné na linku 840 30 40 50. Otázky bude možné posílat i na adresu dotazy@scitani.cz. V provozu bude také chatbot. Pokud nebude umět odpovědět, přesměruje se dotaz na živý chat.

Sčítání lidu

Kontaktní centrum zajišťuje společnost Conectart. Vyhrála výběrové řízení. Podle registru smluv za své služby dostane 41,32 milionu korun bez DPH. Smlouva počítá s tím, že by se mělo naráz dovolat minimálně sto lidí. Kapacitu je možné zvýšit až na 200 hovorů současně.

Sčítání se na českém území konalo poprvé v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se uskutečnilo devětkrát. Opakuje se pravidelně každých deset let. Desetiletý interval se nedodržel jen za druhé světové války. Poslední cenzus byl v roce 2011, kdy se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes internet.