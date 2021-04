Lidé dostanou další možnost se sečíst. Začne druhé kolo roznášení formulářů

Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Kompletní seznam poboček je k dispozici na webu scitani.cz.

Sčítací komisaři po zazvonění počkají před domem. Respondentům předají formulář. Všichni komisaři mají viditelný průkaz a na požádání se prokážou občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Během předání formuláře je nutné dodržovat hygienická pravidla, komisaři musejí mít respirátor a dezinfekci. Všichni komisaři jsou také negativně testováni na koronavirus.

„V případě, že listinný formulář nechcete, protože stále plánujete sečíst se online nebo jste se už online sečetli, na komisaře čekat nemusíte. A když už na vás zazvoní, tak mu to prostě jen sdělte. Všichni máme sice povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na nás,“ uvedla mluvčí Sčítání21 Jolana Voldánová.

Digitální Česko @digiczech Zařaďte mezi své víkendové plány i #scitani2021 , které se spustí již dnes o půlnoci❗️ Poprvé v historii je primárně připraveno online. Využijme této příležitosti a společně se sečtěme na webu https://t.co/bBwhpP0XZY nebo v aplikaci Sčítání21. https://t.co/S5MI0EF4Bv oblíbit odpovědět

Sčítání probíhá do 11. května. Do tohoto dne je nutné odeslat vyplněný formulář poštou v odpovědní obálce, kterou spolu s formulářem dostanete. Do tohoto data můžete formulář odevzdat také na jednom z kontaktních míst.

Do 11. května se můžete sečíst i online. Sčítací formulář je možné vyplnit na stránkách www.scitani.cz nebo pomocí aplikace Sčítání21.

Za prvních 14 dní sčítání obyvatel, domů a bytů v Česku obdržel Český statistický úřad 2,5 milionu vyplněných formulářů. Elektronicky se tak podle statistiků sečetlo zhruba pět milionů lidí. Nejmenší zájem lze podle statistiků sledovat na konci pracovního týdne. Nabitější jsou víkendy a svátky.

Sčítání 2021: jak vyplnit papírový formulář: