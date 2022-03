V Česku loni zemřelo nejvíc lidí od války, plodnost byla nejvyšší za 30 let

Podle předběžných výsledků pohybu obyvatelstva v roce 2021 zaznamenalo Česko nejhlubší přirozený úbytek populace od roku 1918. Zemřelo 139,9 tisíce lidí. Oproti průměru let 2015 až 2019 je podle zprávy ČSÚ číslo vyšší o čtvrtinu. Nejvíce zemřelých bylo ve věku 75 až 79 let.

„Příčinou populačního růstu během roku 2021 tak bylo pouze kladné saldo zahraničního stěhování, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 50 tisíc,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Ze zahraničí se do Česka se přistěhovalo 69,2 tisíce lidí, což je meziročně o 13,5 tisíce více. Nejvíce přišlo občanů Ukrajiny, poté z Ruska a Slovenska. Zemi naopak opustilo necelých 20 tisíc lidí. Podle údajů ČSÚ je tak kladná bilance ve výši 50 tisíc lidí.

Podle předběžných výsledků se snížila střední délka života. U mužů to je 74,1 let, u žen 80,5 let. ČSÚ poukazuje na to, že za poslední dva roky, které doprovázela pandemie covidu-19, klesla naděje na dožití o 2,2 roku u mužů a 1,6 roku u žen.

Zemřelí, čtvrtletní data, 2016-2021 | foto: ČSÚ

Manželský sňatek uzavřelo 46,8 tisíce párů, oproti roku 2020 o 1,4 tisíce více. Poprvé vstoupily do manželství tři čtvrtiny z nich. U více než 12 procent sňatků byl aspoň jeden z dvojice měl jiné, než české státní občanství.

O šest desetin procenta klesl počet rozvodů, a to na 21,7 tisíce. Rozvodovost, která činila 39,7 procent, byla v roce 2021 podle ČSÚ nejnižší od počátku století.

Během roku se narodilo 111,8 tisíce dětí. Oproti roku 2020 je číslo vyšší, a to i přes nižší počet žen v reprodukčním věku. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla úroveň plodnosti na 1,83 dítěte na jednu ženu. To je nejvíce od roku 1992.