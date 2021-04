Sčítání od soboty zajistí 10 tisíc komisařů. Roznesou papírové formuláře

Listinné a online Sčítání lidu 2021 Pokud vyplníte formulář online, nemusíte vyplňovat listinný formulář. A to ani v případě, že se na online vyplnění teprve chystáte. Termín je do 11. května.

V karanténně by se ideálně měli lidé sečíst online, listinný formulář by měl vyzvednout někdo jiný, nebo se domluvit s komisařem.



Formuláře mají unikátní vzhled, nejde si je tedy někde vytisknout nebo jinak kopírovat.

Listinné formuláře se vzhledem k objemu tiskly dopředu, některé informace v nich tak nejsou aktuální. Například nebudou vzhledem k epidemické situaci vybírat formuláře komisaři.

Vyplněný listinný formulář můžete do 11. května odevzdat dvěma způsoby. Buď ho vhodíte do jakékoliv poštovní schránky, a to zdarma v odpovědní obálce, kterou obdržíte spolu s formulářem, nebo odevzdáte na kterémkoliv kontaktním místě.

Listinné formuláře jsou dostupné od 17. dubna i na více než 800 kontaktních místech sčítání. Najdete je na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.