Scio chce založit vysokou školu. Slibuje tisíce hodin praxe i inspiraci Finskem

Nová škola by měla sídlit na Praze 10, v pražských Vršovicích, na adrese Kodaňská 97, kde má společnost Scio dlouhodobě pronajaté prostory. Od září 2027 by rádi spustili dva bakalářské obory.
„Jeden z nich je postavený na osobním rozvoji, praxi ve firmách a tradičnějším pojetí studia. A druhý obor bude více inovativní, pochází z Finska a stojí na tom, že si studenti založí firmu a po celé tři roky ji budou tvořit a učit se, jak s ní nakládat. Praxe zde bude tvořit přibližně 60 procent studia,“ vysvětluje Šotola a dodává, že na konci studia by měli mít studenti okolo 3 000 hodin reálné praxe.
|
Po letech chátrání našel klášter Voršilek nové využití. Stala se z něho ScioŠkola
Důvod založení je podle spolumajitele Scia v příliš konzervativním pojetí tradičních univerzit. „Vysoké školství je strašně konzervativní. Obsahuje tradiční metody a obsah. Studenti sedí v posluchárnách a z naprosté většiny je to o pasivním příjmu informací. Nám z pohledu zaměstnavatele přijde, že je to ta poslední věc, kterou od lidí čekáme. To, že umí lidi sedět a poslouchat, nám nepřijde jako něco, co by měla být jejich přednost,“ vysvětluje Šotola.
Momentálně však samotné založení školy závisí na souhlasu státních organizací, jak ministerstva školství, tak Národního akreditačního úřadu. Rozhodnutí by měla společnost vědět okolo února příštího roku. „Žádost jsme podali 21. září, nyní čekáme na souhlas. V té žádosti jsme už ukotvili i některé garanty předmětů či vytipované učitele, které se budou účastnit. Je jich kolem třiceti,“ doplňuje manažer projektu Vysoké školy Scio Ondřej Mocek.
Cílem je až 800 studentů
Cílem Scia není mít příliš velikou základnu studentů. „Chceme, aby tam byl co největší osobní dosah, aby studenti měli pořád pocit, že je nějaký jednotlivec, který má v tom systému smysl,“ říká Mocek. Od září by rádi měli u prvního ze zmíněných oborů 100 studujících, 60 u druhého a při zaplnění všech třech ročníků by škola mohla nabobtnat až k 800 studentům.
|
Vysoké školy po létě znovu ožívají. Koleje studentům nestačí, VŠTE chystá nové
Přijímací zkoušky budou probíhat pomocí Národních srovnávacích zkoušek, které Scio provozuje, případně bude nutné také zaslat motivační video, které se společnosti osvědčilo už u dalších středních či základních škol. V únoru by mělo Scio uchazečům dát vědět, co po nich budou přesně chtít splnit a zda je reálné, že škola opravdu vznikne.
Školné bude na poměry soukromých vysokých škol poměrně běžné – přibližně 80 tisíc ročně. Scio však předpokládá, že se povede dosáhnout nějakých druhů pomoci, aby studenti byli schopní školu navštěvovat i přes neschopnost zaplatit celou částku.