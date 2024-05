Učil na škole scientologů. Manipulují dětmi a vydělají miliony, líčí pedagog

Ztracená víra Myslíte si, že Česko je země plná ateistů? Omyl. Oficiálním církvím sice ovečky ubývají, ale lidé hledají spásu v podhoubí nových náboženských hnutí a sekt. Redakce iDNES.cz v novém seriálu mapuje jejich působení, sbírá výpovědi bývalých členů a členek a dává nahlédnout do jejich nitra.

Jak jste se dostal ke scientologům?

V podstatě to byla až šíleně obyčejná událost. Jsem vystudovaný učitel z Prahy a jako mnoho dalších jsem hledal práci na různých internetových portálech. V učení dětí jsem vždy viděl velký smysl, ale nechtěl jsem jít na úplně klasickou školu. Přál jsem si najít místo, kde by mohla výuka probíhat více individualizovaně. Netrvalo to vůbec dlouho a narazil jsem na inzerát, který pro mě byl naprosto dokonalý.

Co v něm stálo?

Hledali lektora pro děti, které trápí různé problémy s učením, ale i třeba poruchy autistického spektra. Bylo vždycky mým snem těmto dětem pomáhat. Mimo to se předmětné studijní centrum nacházelo blízko mého bydliště a plat taky nebyl vůbec špatný, právě naopak, byl nadstandardní. Rozhodně jsem ale nevěděl, že se jedná o scientology. Nikde to samozřejmě neuváděli. A všechno na první dojem působilo velice věrohodně.