Karel Schwarzenberg leží v nemocnici. Je to výjimečná zkušenost, chválí si

Schwarzenberg je podle svého příspěvku na sociální síti v nemocnici už několik dní a prošel dvě oddělení, včetně pokojů s více lůžky. Svou návštěvu nemocnice označil za výjimečnou zkušenost.

„Tedy, ne že by moje nemoc byla nějaký příjemný zážitek, to tvrdit nemůžu. Ale musím říct, že jak personál na všech odděleních, tak ale také vybavení nemocnice je bezvadné. Ať jsou to lékaři, sestry a ostatní personál, všichni jsou mimořádně přívětiví, všímaví a jejich skutečný zájem o člověka je opravdu povzbuzující,“ napsal na Facebooku.

Deníku Blesk se měl bývalý předseda TOP 09 svěřit, že má problémy s kůží a v nemocnici zůstane rozhodně do příštího týdne. Blesk také upozornil na to, že pobyt v nemocnici absolvoval již v únoru tohoto roku. „Nic zvláštního, ucpala se mi jedna tepna, tak ji museli prošťouchnout, ale už jsem v pořádku a zrovna odjíždím,“ okomentoval tehdy svou návštěvu nemocnice.

Jak podle vás funguje české zdravotnictví? celkem hlasů: 110 Dobře 85 %(93 hlasů) Špatně 13 %(14 hlasů) Nevím/Nechci hodnotit 3 %(3 hlasů)

„Čtenář těchto řádku si bude říkat, že Schwarzenberg má nějaká privilegia, ale ne. Viděl jsem, jak se všichni chovali i k ostatním, kteří se mnou leželi na pokoji,“ dodává v aktuálním příspěvku Schwarzenberg.

Zmínil se také, že považuje za povinnost sdělit informace o českém zdravotnictví, které považuje za lepší, než je v jiných zemích. „Mám bohužel zkušenosti se zdravotními zařízeními v různých zemích, kde jsem většinou dost nadával. Ale české zdravotnictví funguje opravdu dobře. A je to především díky personálu, který je opravdu na všech úrovních vlídný a příjemný,“ zakončil svůj příspěvek.