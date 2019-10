Prezident přijde podpořit rozpočet. Není úžasný, ale pragmatický, řekl Dolejš

12:53 , aktualizováno 16:01

Podpořit návrh státního rozpočtu přijde ve středu do Sněmovny prezident Miloš Zeman. Do Sněmovny dorazí krátce před desátou hodinou dopoledne a bude mít projev k poslancům. Při jednání bude naopak chybět premiér Andrej Babiš, který je na návštěvě Japonska. To, že poslanci podpoří schodek 40 miliard korun, garantuje vládě dohoda s komunisty.