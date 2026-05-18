Prezident přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka

Autor:
  12:39
Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Hradní odbor komunikace témata jednání předem neupřesnil. Očekává se však, že politici navážou na dřívější debaty o hospodářské strategii a dostavbě Dukovan. Případný stream nabídne iDNES.cz živě.
Česko-kazachstánské business fórum. Na snímku první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. (28. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůzka s klíčovým představitelem hnutí ANO přichází v době napětí mezi Hradem a Strakovou akademií. Před deseti dny se Pavel sešel s premiérem Andrejem Babišem, se kterým nedošel ke shodě ohledně složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Zatímco hlava státu na své účasti trvá, Babiš míní, že by prezident v delegaci být neměl. Pavel v reakci na to nevyloučil případnou kompetenční žalobu, o složení delegace rozhodne kabinet definitivně v červnu.

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla"

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Feri u soudu zpochybňoval výpověď dívky. Žalobkyně navrhuje další rok vězení

Exposlanec TOP 09 Dominik Feri, který je obžalovaný z dalšího znásilnění, u...

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je znovu u soudu kvůli obžalobě z dalšího znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015, kdy si podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj...

18. května 2026,  aktualizováno  12:57

Merkelová? Nebo snad Seagal? Evropa hledá vyslance pro jednání s Putinem

Německá kancléřka převrátila oči v sloup nad nápady ruského prezidenta...

Evropa se ocitla pod tlakem, aby jmenovala svého zvláštního vyslance pro mírová jednání o Ukrajině. Zatím se ale neshodla, kdo by jím mohl být, napsal bruselský server Politico. Vyjednávací tým...

18. května 2026  12:49

Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu

Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017).

Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání...

18. května 2026  12:38

Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice...

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...

18. května 2026  12:27

Volby do Senátu 2026: kdy jsou a která města budou vybírat senátora

Jednání Senátu (2. července 2025)

V senátních volbách v říjnu 2026 se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech.

18. května 2026  12:23

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

Volby do zastupitelstva v obci Bílčice na Bruntálsku (25. března 2023)

Češi v říjnu 2026 rozhodnou o novém složení zastupitelstev v celé zemi. Komunální volby patří k těm nejsložitějším v Česku. Jak probíhají a kdy přesně budou?

18. května 2026  12:22

AfD získala v průzkumu rekordních 29 procent, přitom se dále radikalizuje

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Alternativa pro Německo (AfD) zaznamenala v novém průzkumu veřejného mínění rekordní podporu. Podle víkendové sondáže agentury INSA by jí nyní dalo svůj hlas 29 procent voličů. Tolik jí dosud žádná...

18. května 2026  12:20

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

Tomio Okamura na pódiu v rámci předvolební kampaně SPD v Ústí nad Labem před...

Hnutí Svoboda a přímá demokracie se prezentuje vyhraněnými krajně pravicovými názory. Ve svých prvních poslaneckých volbách v roce 2017 získalo pod vedením Tomia Okamury 22 mandátů. Nyní mají ve...

18. května 2026  12:18

„Příšerná chyba, soudruzi?“ Rusové zasáhli u Oděsy čínskou loď, hlásí Ukrajinci

Sledujeme online
Nákladní loď KSL DEYANG (18. května 2026)

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že ruský dron zaútočil v Černém moři na čínskou obchodní loď. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ ptá se Pletenčuk Moskvy, kterou pojí s...

18. května 2026  12:10

Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné...

18. května 2026  10:51,  aktualizováno  12:03

Setkání se Zelenskou, návštěva Downing Street. Pavlová jednala s prvními dámami

První dáma Eva Pavlová se zúčastnila setkání iniciativy založené manželkou...

První dáma Eva Pavlová se v Londýně zúčastnila konference, kterou pořádala iniciativa Oleny Zelenské. Ta sdružuje partnery státníků, ale také zástupců veřejnosti, soukromého i bezpečnostního sektoru....

18. května 2026  11:56

