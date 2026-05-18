Schůzka s klíčovým představitelem hnutí ANO přichází v době napětí mezi Hradem a Strakovou akademií. Před deseti dny se Pavel sešel s premiérem Andrejem Babišem, se kterým nedošel ke shodě ohledně složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Zatímco hlava státu na své účasti trvá, Babiš míní, že by prezident v delegaci být neměl. Pavel v reakci na to nevyloučil případnou kompetenční žalobu, o složení delegace rozhodne kabinet definitivně v červnu.
Prezident přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny
Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...
Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu
Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...
Feri u soudu zpochybňoval výpověď dívky. Žalobkyně navrhuje další rok vězení
Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je znovu u soudu kvůli obžalobě z dalšího znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015, kdy si podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj...
Merkelová? Nebo snad Seagal? Evropa hledá vyslance pro jednání s Putinem
Evropa se ocitla pod tlakem, aby jmenovala svého zvláštního vyslance pro mírová jednání o Ukrajině. Zatím se ale neshodla, kdo by jím mohl být, napsal bruselský server Politico. Vyjednávací tým...
Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Hradní odbor komunikace témata jednání předem...
Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu
Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání...
Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele
Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...
Volby do Senátu 2026: kdy jsou a která města budou vybírat senátora
V senátních volbách v říjnu 2026 se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech.
Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Češi v říjnu 2026 rozhodnou o novém složení zastupitelstev v celé zemi. Komunální volby patří k těm nejsložitějším v Česku. Jak probíhají a kdy přesně budou?
AfD získala v průzkumu rekordních 29 procent, přitom se dále radikalizuje
Alternativa pro Německo (AfD) zaznamenala v novém průzkumu veřejného mínění rekordní podporu. Podle víkendové sondáže agentury INSA by jí nyní dalo svůj hlas 29 procent voličů. Tolik jí dosud žádná...
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Hnutí Svoboda a přímá demokracie se prezentuje vyhraněnými krajně pravicovými názory. Ve svých prvních poslaneckých volbách v roce 2017 získalo pod vedením Tomia Okamury 22 mandátů. Nyní mají ve...
„Příšerná chyba, soudruzi?“ Rusové zasáhli u Oděsy čínskou loď, hlásí Ukrajinci
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že ruský dron zaútočil v Černém moři na čínskou obchodní loď. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ ptá se Pletenčuk Moskvy, kterou pojí s...
Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká
Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné...
Setkání se Zelenskou, návštěva Downing Street. Pavlová jednala s prvními dámami
První dáma Eva Pavlová se v Londýně zúčastnila konference, kterou pořádala iniciativa Oleny Zelenské. Ta sdružuje partnery státníků, ale také zástupců veřejnosti, soukromého i bezpečnostního sektoru....