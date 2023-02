Zvolený prezident Pavel se setká s končícím Zemanem na zámku v Lánech

„Předpokládám, že se dotkneme všeho, co bude souviset s předáváním funkce. Požádám ho i o maximální otevřenost,“ řekl Petr Pavel, který složí slib nového hlavy státu 9. března na společné schůzi obou komor parlamentu ve Vladislavském sále na Pražském hradě do rukou šéfa Senátu Miloše Vystrčila.

Pavel chce Zemana požádat, aby už nedělal žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu. Končící prezident už podle premiéra Petra Fialy nejmenuje nového předsedu Ústavního soudu, i když si Zeman s touto myšlenkou pohrával. Zasáhl by tím ale do pravomocí nové hlavy státu, protože mandát Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu skončí až v srpnu.

Termín schůzky Zemana s Pavlem navrhl nově zvolený prezident a Miloš Zeman ho přijal. „Šlo jen o to, kdo ten první krok udělá. Já neměl sebemenší problém ho udělat, ale považoval jsem z logiky věci za správné, že tím iniciátorem bude ten, kdo bude ve funkci,“ řekl Petr Pavel.

„Vzhledem k tomu, že pan prezident avizoval, že mi hodlá sdělit, co obnáší břímě prezidentského údělu, tak se docela těším, co se dozvím,“ uvedl Petr Pavel.

Tento týden ho také ve středu a ve čtvrtek čeká cesta do Karlovarského kraje, jednoho ze tří (vedle Ústeckého a Moravskoslezského), v nichž měl větší podporu v přímé volbě hlavy státu bývalý premiér Andrej Babiš.

Hned po cestě do Karlovarského kraje Petr Pavel zamíří na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, která se koná od pátku do neděle. Konference se Pavel účastnil i jako předseda Vojenského výboru NATO. V Mnichově se bude moci osobně setkat s řadou lídrů z evropských zemí i ze Severní Ameriky.