Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?

Josef Kopecký
  5:10
Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostanou ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jde třeba o novelu související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů.
Šéf poslanců ODS Marek Benda a předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ve...

Šéf poslanců ODS Marek Benda a předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ve Sněmovně (9. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ANO Andrej Babiš se pře s šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou...
Předseda ANO Andrej Babiš se pře s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou...
Šéf poslanců ODS Marek Benda a předseda ANO Andrej Babiš se přou, kdo bude...
Andrej Babiš, Marek Benda a Tomio Okamura zápasili ve Sněmovně o mikrofon. (9....
12 fotografií

Sněmovna nejspíš schválí návrh horní komory parlamentu na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun.

Poslanci posoudí i novelu zákona o civilním letectví, která se týká zavádění alternativních leteckých paliv.

Pozornost v úterý na začátku schůze vzbudil ve Sněmovna předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který přišel k řečnickému pultu, i když k tomu šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová vyzvala předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Benda. Ten se podle ní k vystoupení s přednostním právem přihlásil písemně dříve, stejně jako někteří ministři.

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Babiš to nechtěl uznat a chtěl začít mluvit, i když mu Pekarová Adamová hrozila, že ho nechá vyvést.

Benda se pak chvíli s Babišem přetahoval o mikrofon a šéf ANO nakonec odešel. Ke slovu se pak dostal až o zhruba pět hodin později.

Program schůze nakonec poslanci schválili až po téměř devíti hodinách a schůzi pak přerušili do devíti hodin ve středu ráno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Polský vzdušný prostor narušily drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu krátce před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později také premiér Donald Tusk. Operační velitelství...

10. září 2025  4:06,  aktualizováno  5:26

Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?

Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostanou ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jde třeba o...

10. září 2025  5:10

Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony

Premium

V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz. Vítězná strana si může na státních příspěvcích za hlasy i mandáty (vzhledem k současným preferencím)...

10. září 2025

Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Vysíláme

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil...

10. září 2025

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

10. září 2025

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

V Praze a v okolí pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  22:50

Bayrou podal demisi, Macron jmenoval pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi,...

9. září 2025  15:11,  aktualizováno  22:08

Šéfa těžební společnosti našli u Kaliningradu mrtvého, měl sťatou hlavu

Ruská policie se zabývá smrtí podnikatele Alexeje Sinicina, jehož tělo bez hlavy bylo v pondělí nalezeno nedaleko Kaliningradu. Sinicin působil jako šéf těžební společnosti. Stal se v pořadí už...

9. září 2025  20:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČT láká Babiše na Augustovou, ten ale do debat nedorazí. S Fialou se utká jinde

Superdebatu i duel kandidátů na příštího premiéra za hnutí ANO a koalici SPOLU plánuje odvysílat před volbami do Sněmovny i Česká televize. Ani v jednom z jejích pořadů ale nejspíš nebude šéf ANO...

9. září 2025  20:50

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Podle některých médií při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a...

9. září 2025  15:33,  aktualizováno  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.