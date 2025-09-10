Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?

Sněmovna nejspíš schválí návrh horní komory parlamentu na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun.
Poslanci posoudí i novelu zákona o civilním letectví, která se týká zavádění alternativních leteckých paliv.
Pozornost v úterý na začátku schůze vzbudil ve Sněmovna předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který přišel k řečnickému pultu, i když k tomu šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová vyzvala předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Benda. Ten se podle ní k vystoupení s přednostním právem přihlásil písemně dříve, stejně jako někteří ministři.

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést
Babiš to nechtěl uznat a chtěl začít mluvit, i když mu Pekarová Adamová hrozila, že ho nechá vyvést.
Benda se pak chvíli s Babišem přetahoval o mikrofon a šéf ANO nakonec odešel. Ke slovu se pak dostal až o zhruba pět hodin později.
Program schůze nakonec poslanci schválili až po téměř devíti hodinách a schůzi pak přerušili do devíti hodin ve středu ráno.