Pružnější zákoník práce i vyšší televizní poplatky. Začíná schůze Sněmovny

Podle vládou navržené novely zákoníku práce by se zkušební doba mohla prodloužit ze tří na čtyři měsíce. Výpovědní lhůta by začínala doručením výpovědi, ne od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc.

Bitva se čeká o možnost výpovědi bez udání důvodu, což chtějí prosadit ODS a TOP 09, ale zbytek koalice i opozice je proti. Zaměstnavatelé by museli podle návrhu vlády lidem na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte.

V programu schůze je i návrh vlády na zvýšení poplatku pro Českou televizi na 150 korun za měsíc a Českému rozhlasu na 55 korun měsíčně. Návrh vlády počítá i s rozšířením okruhu poplatníků o domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale mají chytrý mobilní telefon, tablet či počítač a mohou veřejnoprávní média sledovat i bez televize.

Za zveřejnění nepravdivé nebo hrubě urážející informace o kandidátovi pokuta 2 miliony?

Již v úterý by se poslanci mohli zabývat například zpřísněním pravidel pro volební kampaně. Návrh přinese tvrdší pravidla pro jejich financování včetně zákazů přijímání darů například od zahraničních firem.

Za nový přestupek, který se týká zveřejnění zjevně nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace o kandidující volební straně nebo o jejím kandidátovi by hrozila až dvoumilionová pokuta. Rozhodoval by o ní Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

V úvodu schůze by mohl složit slib nový poslanec ANO Bohuslav Hudec, který v dolní komoře nahradí zesnulého Milana Ferance.