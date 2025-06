Sněmovna bude schvalovat několik zákonů. Opozice může vytáhnout bitcoin

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na programu schůze je také například zákon o povinném příspěvku na produkty na spoření na stáří. Největším hybatelem politického dění je ale v současnosti takzvaná bitcoinová aféra. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová už dříve opakovaně tvrdila, že opozice se bude snažit vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Zatím ale není jasné, kdy žádost o svolání mimořádné schůze podá.

Pokud by vláda přišla o důvěru Sněmovny, dá se očekávat, že by dovládla v demisi až do voleb, které se budou konat 3. a 4. října.

Kvůli bitcoinové kauze rezignoval Blažek, kterého na postu nahradila Eva Decroix. Prezident Petr Pavel ji v úterý jmenoval do funkce.