To číslo je šílené, ale je to realita, řekl k rozpočtu Nacher. Šetřit se dá, míní opozice

Rozpočet s deficitem 386 miliard bude v pondělí vláda schvalovat. Ačkoli Motoristé původně slibovali, že pouhé kosmetické změny odmítají, původně navržený schodek se podařilo snížit o skromné tři miliardy.
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Podle ministra Borise Šťastného však s momentálním snížením jeho strana souhlasila, protože je zásadnější šetření naplánováno na další rok, kdy díky jednotlivým změnám vláda avizuje uspořit dalších dvacet miliard korun. „Dvacet miliard ze schodku už nejsou drobné,“ uvedl Šťastný. Podle něj Motoristé bojovali o každou položku a úspory v rámci jednotek miliard považuje za podstatné.
Podobu rozpočtu bránil také místopředseda Sněmovny Patrik Nacher. „Od začátku jsem říkal, že je to číslo šílené, zároveň je to ale realita. Tento rozpočet není na rozdíl od rozpočtů předchozí koalice lakování na růžovo. Nenajdeme tam nadhodnocené příjmy nebo podhodnocené výdaje,“ míní Nacher a odkázal na evropský průměr, který je 3,6 procenta deficitu ve vztahu k HDP; český schodek je o desetinu procenta nižší. Uvedl také, že současná vláda je první, která pošle dvě procenta HDP na obranu.
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Proti tomu se však vymezili zástupci opozice. Podle předsedy Pirátů Zděnka Hřiba je možné zásadní úspory, ve výši až sto miliard, získat ihned. „Za prvé se mohou omezit zbytečné dotace pro agromamuty,“ myslí si Hřib, podle něhož by takové opatření mohlo ušetřit až dvacet miliard korun. Proti tomu se nicméně vymezil Šťastný, který odebrání peněz zemědělcům označil za taktiku známou z historie po roce 1948.
„Dalších 40 miliard je možné získat díky levnější dluhové službě,“ uvedl dále předseda Pirátů, podle kterého by vstup do eurozóny zařídil Česku levnější půjčky, což by se pozitivně promítlo také do výše hypoték. Další miliardy lze podle něj ušetřit například úpravou spotřebních daní.
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To, že by přijetí eura Česku mohlo ušetřit desítky miliard, odsouhlasil záhy i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „To, že se úroky meziročně zdražily, je důkaz, že nám mezinárodní trhy nevěří,“ uvedl Havel. Zdůraznil také, že současná vláda má druhý nejvyšší schodek od pandemie covidu. „Jestli budete takto pokračovat, tak ten absolutní účet bude zdrcující,“ vyčetl vládě a dodal, že vládním příslibům avizujícím ozdravné změny v příštím roce „nevěří ani popel“.
Plat bereme adekvátní, shodli se politici
Mezi další témata debaty patřilo také zmrazení platů politiků. Všichni čtyři hosté se v této otázce shodli, že za svoji práci aktuálně pobírají adekvátní částky. „Motoristé říkají, že mají politici dost peněz,“ uvedl Šťastný. Problém však vidí v paralelním pobírání platu za kumulované funkce. V této souvislosti odkázal na Hřiba, který je současně poslancem i zastupitelem hlavního města.
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Podle Hřiba se však právě Piráti zasadili o to, aby politikům vykonávající vícenásobné funkce byly jejich platy sníženy. „Měli bychom navázat platy poslanců na to, jak sami zadlužují Českou republiku. Jestli poslanci hlasují pro zvýšení schodku rozpočtu, tak by tímto způsobem měly být také pokrácené platy. Když hlasují pro zadlužování našich dětí, mají pocítit dopad i na sebe,“ reagoval Hřib.
„Je mi to trapné, pořád si rozhodovat o svém vlastním platu,“ řekl posléze Havel s tím, že by se Česko mělo vrátit k mechanismu, kdy politici bohatnou pouze v případě, že bohatnou také občané. Upozornil také na návrh TOP 09. „Pokud veřejný dluh přesáhne 50 procent HDP, tak se automaticky od následujícího roku sníží platy ústavních činitelů do doby, než se dluh vrátí zpátky,“ dodal.
Peníze jste projedli, kritizuje Hřib
Jedním z mnoha témat diskuze byla také otázka vysokých cen pohonných hmot, jejíž řešení přislíbil v pondělí zveřejnit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). On ani hosté debaty však žádná konkrétní opatření neuvedli. Ministr Šťastný pouze upozornil, že jakékoli zatížení státního rozpočtu v této věci povede k dalším dluhům.
„Těch opatření moc není a bylo by dobré, aby s námi opozice byla na jedné lodi,“ apeloval v této souvislosti Nacher, podle kterého je problémem také vstřícnost současné opozice k zelené politice. „Konkurenceschopnost pláče,“ dodal.
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To, že Evropa vstupuje do energeticky problematické epochy, připustil následně i Havel. „V nejbližší době se nás bude týkat zdražení plynu a elektřiny. V případě plynu jsou zásobníky naplněné před zimou ani ne ze tří čtvrtin, to bude také moje otázka na pana ministra Havlíčka,“ avizoval dále předseda TOP 09 před pondělním jednání.
Současnou vládu za její přístup k energetice ostře zkritizoval i Zdeněk Hřib. „Vy jste peníze projedli, neudělali jste žádná dlouhodobá opatření, kterými byste zvýšili odolnost republiky proti těmto krizím, které se budou opakovat,“ adresoval výtku zástupcům koalice.