Proč z Bohnic pustili vraha na vycházku? Psychiatr popisuje, jak se léčí schizofrenie

Premium

Fotogalerie 2

„Hodně psychicky nemocných pacientů ztrácí v důsledku chování okolí lidskou důstojnost,“ říká primář Marian Koranda. V písecké nemocnici se je snaží vracet do života. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Tereza Krocová
  16:34
Téměř všichni schizofrenici obracejí agresi proti sobě, ne proti okolí, říká primář psychiatrické nemocnice v Písku Marian Koranda. Dvojnásobný útěk pacienta z bohnické léčebny, který dříve vraždil a napadal lidi, vyvolal vlnu obav, ale podle Korandy jde o výjimku. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak žijí lidé se schizofrenií, jak se léčí a přibližuje, jaký režim panuje v ochranných léčbách.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V posledních dnech vzbudil vlnu nevole případ muže s diagnostikovanou schizofrenií, který má na svědomí spáchání závažných trestných činů a dvakrát utekl z bohnické léčebny. Můžete tuto nemoc přiblížit?
Schizofrenie je psychotické onemocnění. Není to pouze jedna nemoc, ale okruh, protože onemocnění, které pod něj spadají, je vícero druhů. Důležité však je, že schizofrenie závažně poškozuje mozek. Lidé s touto diagnózou jsou nemocní chronicky a intenzita se v průběhu života mění. Někdy je jim lépe, jindy jsou v remisi a pak se jim přitíží. Celkově jde o nejtěžší onemocnění v oblasti psychiatrie.

Většina pacientů se schizofrenií nikdy nikoho nenapadne. Ale v tomto konkrétním případě se zdá, že pacient vykazuje i znaky osobnostní poruchy, možná disociální.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Srážky vlaků s člověkem brzdí železnici. Stojí koridor u Pardubic i trať z Prahy na sever

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím, vyplývá z...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:48

Proč z Bohnic pustili vraha na vycházku? Psychiatr popisuje, jak se léčí schizofrenie

Premium

Téměř všichni schizofrenici obracejí agresi proti sobě, ne proti okolí, říká primář psychiatrické nemocnice v Písku Marian Koranda. Dvojnásobný útěk pacienta z bohnické léčebny, který dříve vraždil a...

24. října 2025  16:34

Zfetovaný narazil do autobusu a ujel. Policie muže viní ze dvou trestných činů

Policie obvinila ze dvou trestných činů řidiče nákladního vozu, který v závěru května v Ústí nad Labem naboural do minibusu plného lidí a z místa nehody následně ujel. Muže se záhy podařilo vypátrat....

24. října 2025  16:13

Putin spěšně poslal vyjednavače do USA, aby zachránil vztahy s Trumpem

Kreml narychlo poslal do Washingtonu svého hlavního vyjednávače, aby se pokusil zachránit vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, napsal v pátek portál The Moscow Times. Cesta Kirilla...

24. října 2025  16:03

V Alze mají nové kolegy. Roboti Adam a Božena běhají, učí i pomáhají

Největší tuzemský e-shop Alza se pouští do světa, který ještě nedávno patřil spíše sci-fi filmům. Začal totiž testovat své první humanoidní roboty. Adam a Božena zatím pomáhají hlavně s výukou a...

24. října 2025  15:57

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

Premium

Zapomeňte na tomahawky. Jestli Vladimira Putina něco skutečně znepokojilo, tak to byl dvojitý úder, který jeho příjmům z ropy a plynu ve středu zasadili Američané a EU. Válku to nezastaví, Rusko se...

24. října 2025  15:45

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:21

Muž na nádraží na Ukrajině odpálil granát, zabil tři ženy. Předtím chtěl za hranice

Tři ženy v pátek dopoledne na nástupišti nádraží v severoukrajinském městě Ovruč zabil muž, který tam odpálil výbušné zařízení. Sám krátce poté také zemřel. Dalších 12 lidí při incidentu utrpělo...

24. října 2025  15:19

Plaváček z Aljašky. Tajfun vytrhnul dům i se základy, majitel v něm plul na moři

Zbytky tajfunu Halong udeřily 12. října na západní Aljašku a zanechaly za sebou chaos a zkázu. Bouře vyhnala z domovů přes dva tisíce lidí a vedla k jedné z největších leteckých evakuací v historii...

24. října 2025  15:17

ANO, SPD a Motoristé dohodli program vlády. Turek si věří, ale neřešili ho, tvrdí

Politici ANO, SPD a Motoristů sobě v pátek podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka prakticky dokončili jednání o programu vznikající vlády Andreje Babiše. „Máme z 95 hotový program,“ řekl....

24. října 2025  5:38,  aktualizováno  15:15

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které...

24. října 2025  15:07

FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

Filmová akademie múzických umění (FAMU) se obrátila na policii kvůli několika e-mailům, které souvisely s vyvěšením palestinských vlajek na škole v den výročí masakru ze 7. října 2023. Podle mluvčí...

24. října 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.