Proč z Bohnic pustili vraha na vycházku? Psychiatr popisuje, jak se léčí schizofrenie

V posledních dnech vzbudil vlnu nevole případ muže s diagnostikovanou schizofrenií, který má na svědomí spáchání závažných trestných činů a dvakrát utekl z bohnické léčebny. Můžete tuto nemoc přiblížit?
Schizofrenie je psychotické onemocnění. Není to pouze jedna nemoc, ale okruh, protože onemocnění, které pod něj spadají, je vícero druhů. Důležité však je, že schizofrenie závažně poškozuje mozek. Lidé s touto diagnózou jsou nemocní chronicky a intenzita se v průběhu života mění. Někdy je jim lépe, jindy jsou v remisi a pak se jim přitíží. Celkově jde o nejtěžší onemocnění v oblasti psychiatrie.
Většina pacientů se schizofrenií nikdy nikoho nenapadne. Ale v tomto konkrétním případě se zdá, že pacient vykazuje i znaky osobnostní poruchy, možná disociální.