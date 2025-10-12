Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho

Autor: ,
  20:08
Schizofrenického vraha pouštěla pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice na vycházky opakovaně. Nemocnice na svém webu uvedla, že tak testovala, zda je schopný života ve společnosti. Zařízení tvrdí, že muž, který loni v Praze zabil jednoho člověka a tři další napadl, už není nebezpečný. Z poslední vycházky v pátek se ale pacient nevrátil a policisté varovali, že mu po třech dnech přestanou působit léky a může kohokoli napadnout. V sobotu pak policisté muže našli a zadrželi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal SváčekMAFRA

Zmíněný muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

Vraha poté soud poslal do bohnické nemocnice. „Ochranná léčba u něj plní svůj účel – pacient je zaléčený, spolupracující a v posledních měsících opakovaně absolvoval propustky i vycházky bez jakýchkoli problémů,“ oznámila nemocnice.

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Vycházky podle ní mají otestovat stabilitu stavu pacienta mimo nemocniční prostředí. „V průběhu ústavní ochranné léčby je nezbytné také ověřovat, zda je pacient schopen samostatného života ve společnosti a zda zvládá běžný denní režim bez závažnějších problémů,“ uvedla nemocnice.

Z poslední vycházky, kdy měl muž navštívit svou rodinu, se však pacient nevrátil. „Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Upozorňujeme, že muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv,“ varovali veřejnost v sobotu policisté, než se jim uprchlého vraha podařilo zadržet. Podle nemocnice ale lidem od pacienta nic nehrozilo. „Dlouhodobě se nejeví jako nebezpečný sobě ani okolí,“ sdělila.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Změna pohlaví neomezeně v jakémkoli věku, chce Brusel. Děsivé, hrozí se kritici

Premium

Evropské vlády, které se snaží prosazovat věkové limity pro změnu pohlaví, mohou mít už brzy problém. Podle nových bruselských pravidel to bude nelegální a jednotlivé státy tak mohou čelit trestům od...

12. října 2025

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

12. října 2025

Výkon bez dřiny nestačí. Ultramaratony se dobíhají srdcem, říká běžkyně

Z matematiky čerpá přesnost, z běhu svobodu. Matematička a běžkyně Kateřina Kašparová se v životě potkala s mnoha překážkami, a tak ví, že největší závody se mnohdy odehrávají uvnitř člověka. „Když...

12. října 2025  19:17

Pohřeb Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

Pohřeb předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Městský úřad Pyšely zveřejnil její parte, datum pohřbu na něm uvedené...

12. října 2025  18:55

Vyčištěné nevydrželo ani měsíc. Černomořské pobřeží opět pokryl mazut

Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl...

12. října 2025  18:29

Bluetoothing aneb fet zdarma. Narkomani místo jehel sdílejí krev a HIV se šíří

V chudých oblastech Afriky a Asie se šíří nebezpečný trend. Tamní uživatelé drog už si nepůjčují jen jehly, předávají si i vlastní krev. Doufají tak, že se „sjedou“, i když na vlastní dávku heroinu...

12. října 2025  18:27

Rusko vs. Čína, nové letiště vs. koně. Překrásný kazašský Altaj je střetem světů

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Cesta do východního cípu Kazachstánu je dnes utrpením. Kdo nechce z hlavního města vyrazit na celodenní jízdu autem, musí putovat nočním vlakem. I potom mu do vesnice Katon-Karagaj, která je centrem...

12. října 2025  17:32

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných

Čtyři lidé přišli o život a nejméně 20 dalších bylo zraněno při nedělní střelbě v baru v okrese Beaufort v americkém státě Jižní Karolína. Okolnosti incidentu jsou nadále předmětem vyšetřování, uvedl...

12. října 2025  16:58

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

12. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.