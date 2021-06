Schillerová varuje před brutálními škrty, když projde prudké přidání učitelům

Hnutí ANO podle šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka nepodpoří ani senátní, ani sněmovní verzi novely zákona o pedagogických pracovnících.



„Ten zákon jsme podporovali, byla tam docela zajimavé věci z dílny ministerstva školství, nicméně tady se načetlo a bohužel prošlo velmi prudké navýšení platů pedagogů. Bylo by to pro vaši informaci zhruba o 18 procent,“ řekla ministryně financí Schillerová.



Platy ve veřejné sféře bychom museli snížit o 15 procent, varuje Schillerová

„Toto pokud projde, a říkám to otevřeně, a je jedno jestli senátní nebo sněmovní verze, protože mezi nimi je rozdíl tři miliardy, možná pět, tak je to zásah pro rozpočet přes 30 miliard, a to by znamenalo tak významné škrty, že bychom museli snižovat platy ve veřejné sféře třeba o 15 procent,“ varuje Schillerová.

Učitelům by rostly platy o 18 procent, ale všem ostatním klesly o 15 procent. „Museli bychom seškrtat všechny dotační programy, se kterými počítáme,“ řekla také ministryně financí.

Schillerová přesvědčovala při koaličním jednání sociální demokraty, aby návrh Pirátů nepodporovali. Namítá, že byl již splněn slib zvýšit učitelské platy na 150 procent jejich původní výše a že průměrný plat učitelů je 46 tisíc korun měsíčně. U nepedagogických pracovníků zhruba 26 tisíc korun.

Uzákonění poměru učitelských platů k průměrné mzdě Sněmovna schválila koncem ledna na návrh Pirátů, když pro to hlasovali poslanci všech stran s výjimkou ANO. Původní vládní návrh má umožnit, aby na vybraných typech škol mohli učit i odborníci z řad nepedagogů.