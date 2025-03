ANO podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení vládní důchodové reformy

Hnutí zároveň napadlo i dvě obsahové části zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 000 osob z takzvané třetí kategorie rizika.

Zaměstnavatelé by měli mít povinnost pracovníkům v této části náročných profesí na stáří přispívat do spoření, Sněmovna podpořila koaliční návrh v úvodním kole minulý týden.

Reforma počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie, odpuštěním důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze.

Jednotlivá ustanovení nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. ANO a další opoziční hnutí SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.

Cílem je zrušení zákona

„Našim cílem je úplné zrušení zákona a návrat do původního stavu, případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let a zásah do předčasných důchodů, protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv,“ uvedla Schillerová.

Co se týče průběhu schvalování zákona, podle ANO bylo neústavní předčasné ukončení rozpravy ve všech třech čteních ve Sněmovně, přestože do ní byly pokaždé přihlášeny desítky poslanců. Hnutí také vytýká předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), že neumožnila hlasovat o návrhu na odročení jednání. Kritizuje i účelové změny návrhu zákona na poslední chvíli, což se týkalo osob z třetí kategorie rizikových prací.

Podle ANO byla porušena zásada předvídatelnosti práva, racionality a transparentnosti legislativního procesu a důvěry občanů v právo či k nerespektování mezinárodních závazků, ale také k popření principu ochrany menšin v parlamentní diskusi.