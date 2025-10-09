S Okamurou bych do vlády nešla, tvrdila Schillerová. Šlo mi o referendum, hájí se

Matěj Svěrák
  14:02
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v dubnu minulého roku prohlásila, že by nepřipustila vládu s SPD. Jako důvod uvedla, že hnutí Tomia Okamury je, na rozdíl od ANO, protizápadní. Okamuru pak označila za neřízenou střelu. Svá dřívější slova Schillerová nyní mírní s tím, že vyjadřovala především nesouhlas nad referendem o členství v NATO a EU. ANO aktuálně jedná s SPD o vzniku nové vlády.
Tisková konference hnutí ANO po ustavující schůzi nového poslaneckého klubu. Na...

Tisková konference hnutí ANO po ustavující schůzi nového poslaneckého klubu. Na snímku Alena Schillerová. (8. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Alena Schillerová a Tomio Okamura v Nedělní partii na CNN Prima News (5. října...
Tisková konference hnutí ANO po ustavující schůzi nového poslaneckého klubu. Na...
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a předseda SPD Tomio Okamura (9. září 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
„Nemůžete vytrhávat jednu větu z celého rozhovoru, který byl o nepřípustnosti referenda o členství v NATO a EU pro hnutí ANO,“ napsala Schillerová redakci iDNES.cz ve středu.

Svůj nesouhlas nad vládou ANO a SPD Schillerová vyjádřila v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, který se vysílal 14. dubna 2024. Schillerová reagovala na dotaz, zda hnutí ANO splní sen exprezidenta Miloše Zemana a složí vládu s SPD.

„Jsem v názorech konzistentní, neumím si představit, že prozápadní hnutí ANO by bylo v koalici s někým, kdo volá po referendu o členství v EU a NATO,“ komentovala Schillerová v návaznosti na tehdejší volební průzkum agentury Kantar, ve kterém ANO získalo 34,5 procenta hlasů a SPD osm procent. „S Tomiem Okamurou bych ve vládě určitě neseděla,“ řekla. SPD před volbami usilovalo o referendum o setrvání v unii i NATO.

Pokud má pan prezident výhrady, určitě je sdělí, řekl Babiš na Hradě

Schillerová tehdy rovněž podotkla, že Okamura se do ANO „opakovaně strefuje“ a zároveň se sám chová jako „neřízená střela“.

ANO po vítězství v říjnových volbách začalo ihned jednat s SPD a Motoristy sobě o vzniku nadcházející vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů. Dosavadní jednání o vládě směřují k tomu, že by devět křesel mohlo mít ve vládě ANO, tři křesla Motoristé sobě a dvě SPD. Okamura by se také mohl stát předsedou Sněmovny. Ministerská křesla SPD by neměli obsadit zvolení poslanci hnutí, ale navržení odborníci. Ve čtvrtek přijel šéf ANO Andrej Babiš na Pražský hrad, kde o průběhu jednání informoval prezidenta Petra Pavla.

