Růst koncesionářských poplatků je další daň, řekla Schillerová v debatě

Oba politici se sešli v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přeli se o státním rozpočtu, ale i o zvýšení koncesionářských poplatků.

Podle průzkumu agentury STEM si více než polovina občanů myslí, že se země vyvíjí nesprávným směrem. „Nálada lidí se vždycky odráží od ekonomické situace,“ myslí si Jan Skopeček. Zároveň dodal, že se domnívá, že tento rok bude „rokem obratu“. „Ukazuje se to na růstu reálných mezd i na inflaci, která se blíží ke dvěma procentům,“ zdůvodnil.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová ale vyčítá současné vládě začátek jejího mandátu, kdy byla inflace dvojciferná. „Udělaly se zásadní chyby na začátku, například nezastropování cen energií. Těm lidem už to nikdo nevrátí,“ vyčetla současné vládě.

Co se energetiky týče, Skopeček argumentoval nevýhodným dědictvím minulé vlády, kde byla Schillerová ministryní financí. Podle něj nebyl energetický mix dostatečně diverzifikovaný. „Začali jsme okamžitě diverzifikovat energetické zdroje, to za vás vůbec nebylo,“ vytkl Skopeček Schillerové.

V debatě se také řešil možný nárůst mezd ve veřejném sektoru. Odbory požadují nárůst až 15 %. To je podle Skopečka „nadstřelené“ a více se přiklání k návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který mluví o nárůstu v hladině sedmi až deseti procent. „Ve chvíli, kdy máme rozpočet v deficitu stovek miliard tak, jak nám ho předala bývalá ministryně financí, tak se těžko hledají cesty pro navýšení,“ stěžoval si Skopeček. „Když se podaří někde ušetřit, můžeme někde přidat,“ dodal Skopeček.

Vzhledem k tomu, že současnou vládu čeká zhruba poslední jeden rok mandátu, dají se očekávat vyostřené debaty ohledně podoby státního rozpočtu na následující období. „Poslední rozpočet spíše odráží snahu získat voliče, bylo to tak za jakékoliv vlády,“ přiznal Skopeček. Zároveň zkritizoval nespravedlivé rozdělení peněz ve školství.

„Vysokoškolští učitelé často ani nemají tolik peněz jako učitelé na středních školách. Tohle jsou věci, které by ten resort měl napravit,“ sdělil Skopeček. „Měli jste tři roky na to to změnit,“ odpověděla mu Schillerová.

V závěrečné fázi diskuze se řešilo také připravované navýšení koncesionářských poplatků Ty se Českému rozhlasu budou zvyšovat poprvé od roku 2005, České televizi od roku 2008. „Je to další daň pro lidi,“ myslí si Schillerová. „Dramatické je to, že to zasáhne firmy, kde je to rozděleno podle počtu zaměstnanců. Osvobozeny budou jen firmy do 24 zaměstnanců, to je velký zásah,“ vadí Schillerové.

V tomto ohledu se Schillerovou výjimečně souhlasil i Skopeček. „V tomto směru mám nejvíce otazníků u poplatků u velkých firem. Zaměstnanci se nechodí do práce koukat na televizi,“ vyjádřil své pochybnosti Skopeček.

Koncesionářský televizní poplatek se od začátku roku 2025 pravděpodobně zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc. Počítá s tím návrh takzvané velké mediální novely, na kterém se shodli zástupci vládní koalice.