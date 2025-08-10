Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

  11:48
Bitcoinová kauza ani po tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS neutichá. Podle stínové ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové by měl rezignovat i šéf státní kasy Zbyněk Stanjura. Oponoval jí místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS, odsoudil také kritiku koaličních Starostů.
Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček

Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jan Skopeček a Alena Schillerová v Partii na CNN Prima News (18. května 2025)
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na jednání Ústavního soudu. Ústavní soud...
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na tiskové konferenci k případu tzv....
Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025)
17 fotografií

„Politická odpovědnost nebyla jenom na straně ministerstva spravedlnosti. Posouváme se někam, kde kupující chtějí své peníze zpět a nebo bezvadné bitcoiny. V časové ose chybí celá komunikace ministra financí Stanjury,“ prohlásila Schillerová v duelu se Skopečkem na CNN Prima News. Šéf resortu financí by podle ní měl skončit.

„Doufám, že Stanjura není tak nesvéprávný, aby z události nevyvodil odpovědnost. Měl dávno skončit, ale bohužel je pravá ruka premiéra Petra Fialy,“ dodala.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS označil přijetí bitocinů za chybu, za ministrem Stanjurou ale stojí a má jeho důvěru. „Ministr financí s přijetím darů nikdy nesouhlasil a varoval ministra Blažka před obrovským reputačním rizikem. Jde jen o snahu opozice strhnout co nejvíce lidí,“ myslí si Skopeček.

Decroix na popud STAN zase vysvětlovala bitcoiny. Rakušana nepřesvědčila

K nedávné kritice koaličních Starostů, kteří požadovali vysvětlení, proč skončil koordinátor David Uhlíř, Skopeček řekl, že jejich taktiku považuje za špatnou. „Hnutí STAN se rozhodlo získat politické hlasy z tábora SPOLU, nepovažuji to za dobrou taktiku. Toto je nejlepší cesta k tomu, aby stávající vládní většina slábla,“ sdělil Skopeček a vyzval Starosty, „aby to neřešili před televizními kamerami“.

Koordinátor Uhlíř ve své funkci skončil minulý týden, kdy Decroix uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. V úterý po návratu z dovolené Uhlíř uvedl, že zprávu o kauze nedokončí, protože k tomu již není důvod.

Sám Uhlíř ke kauze sdělil, že mu resort spravedlnosti k případu poskytl všechny podklady a „kostlivce“ v úřadu nenašel.

Kvůli přijetí bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek z ODS. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.

Decroix také podala nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové podnět k dohledu v kauze s tím, že úřad podle ní nedostává adekvátní odpovědi od vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Ten v úterý výtky odmítl.

