Na páteční tiskové konferenci vystoupí vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Takzvaná bitcoinová kauza začala v květnu 2025, týká se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli tomu rezignoval na svou funkci, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix, ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
15. srpna 2025