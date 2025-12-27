Dodržení Stanjurova schodku rozpočtu je nepravděpodobné, uvedla Schillerová

Autor: ,
  8:33
Schodek státního rozpočtu na letošní rok se k 19. prosinci přiblížil 275 miliardám korun. Dodržení plánovaného celoročního schodku 241 miliard je nepravděpodobné, uvedla v sobotu na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). V listopadu se podle ministerstva financí schodek prohloubil o 49,3 miliardy korun a vzrostl na 232,4 miliardy korun. Byl to nejnižší deficit za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva hnutí o osudu brněnských zastupitelů, kteří navzdory její výzvě zůstali v koalici s ODS. (1. prosince 2025) | foto: Jan Vlach, spolupracovník iDNES.cz

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zbyněk Stanjura (ODS). (26....
Alena Schillerová (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....
Alena Schillerová (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...
10 fotografií

Bývalý ministr financí Stanjura k výsledkům za listopad řekl, že dosluhující vláda předá nynější vládě ANO, SPD a Motoristů rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké ho přebírala. Poukazoval přitom na to, že v porovnáním s posledním rozpočtem předcházející vlády z roku 2021 je letošní průběžný výsledek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což připsal úspěšné konsolidaci a rozpočtové disciplíně.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala uvedl v prosinci k pololetnímu hospodaření státního rozpočtu, že podoba schváleného rozpočtu neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podle něj podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené.

Je pravděpodobné, že se schodek rozpočtu bude muset zvýšit, řekla Schillerová

Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Před cestou do USA si Zelenskyj zavolá s von der Leyenovou. „Uvidíme, co má,“ řekl Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude v sobotu telefonovat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry. Očekává se,...

27. prosince 2025  8:47

Dodržení Stanjurova schodku rozpočtu je nepravděpodobné, uvedla Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Schodek státního rozpočtu na letošní rok se k 19. prosinci přiblížil 275 miliardám korun. Dodržení plánovaného celoročního schodku 241 miliard je nepravděpodobné, uvedla v sobotu na síti X ministryně...

27. prosince 2025  8:33

Krásný Josefov, jenže vyloučená lokalita. Restauratérka zkouší pomoci

Majitelka podniku Dobrota Markéta Schejbalová

Pečovala o klienty s roztroušenou sklerózou, pracovala s bezdomovci i jako streetworkerka pro děti a mladistvé ve vyloučených lokalitách. Teď Markéta Schejbalová v bývalé pizzerii v Josefově, kde...

27. prosince 2025  8:30

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Stavba dálniční estakády přes Končinský potok na trase Džbánov – Litomyšl (13....

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...

27. prosince 2025  8:12

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...

Představitelé Thajska a Kambodži v sobotu podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžského ministerstva obrany. Dohodě předcházelo třídenní...

27. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  7:34

Rok 2026 je na prodloužené víkendy štědrý, přidá celkem 11 svátečních dnů

Astronomický orloj na Staroměstské radnici ukazuje nejen čas a datum, ale i...

Rok 2026 přinese šest prodloužených víkendů. Přinášíme přehled všech státních svátků a dnů pracovního klidu, včetně toho, na které dny v týdnu vycházejí a kdy si lze naplánovat delší volno.

27. prosince 2025

Kyjevem otřásly výbuchy. Úřady varovaly před drony

Lidé se ukrývají před ruským útokem v Kyjevě. (23. prosince 2025)

Série silných výbuchů se v brzkých sobotních ranních hodinách ozvala v ukrajinském Kyjevě, informovaly místní úřady. Ve městě byla aktivovaná protivzdušná obrana. Úřady varovaly před ruskými raketami...

27. prosince 2025  3:36

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako...

27. prosince 2025

Jak jde dohromady automatizovaný kurník a neautomatizovaný život? Skvěle!

Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric CZ

Ačkoliv preferuje genderově vyvážené prostředí, v ženském kolektivu žije vlastně odmala. A nejinak je to v práci. „Vím, že způsob komunikace i přemýšlení žen jsou jiné, ale nemám žádné předsudky o...

27. prosince 2025

Baltské moře se stává bitevním polem. Švédsko ho mění na jezero ponorek

Premium
Korvety švédského námořnictva K31 Visby a K35 Karlstand připlouvají na cvičení...

Baltské moře se postupně mění v bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Ruská plavidla se zde objevují ve zvýšené míře, na což Severoatlantická aliance reaguje častějšími hlídkami a posilováním námořní...

27. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Bílé plomby, jaterní testy i hladina cukru. Pojišťovny zvýší rozsah hrazené péče

Premium
ilustrační snímek

Podrobnější preventivní prohlídky, bílé plomby, psychologické konzultace online nebo automatický nárok na porodní asistentku. To vše hradí od Nového roku největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP. I...

27. prosince 2025

Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

ilustrační snímek

Osobní vlak srazil v pátek odpoledne v Olomouci člověka, ten podle policejní mluvčí Marie Šafářové zemřel. Neštěstí se stalo po 15:00 na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým...

26. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.