Schillerová se tímto vymezila zejména vůči slovům předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, který při středečním jednání rozpočtového výboru prohlásil, že žádnou takovou ztrátu nenalezl. „S jeho závěry nesouhlasím,“ prohlásila místopředsedkyně ANO v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.
K tomu také podotkla, že v pondělí zasedne koaliční rada, kde se rozhodne i o možnosti, zda se prohloubí schodek či se zavede rozpočtové provizorium. „Chci, aby se rozpočtové řemeslo dalo do pořádku a bylo transparentní,“ sdělila Schillerové.
Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček v diskusi označil kritické postoje hnutí ANO za divadlo. „Vidíme vážně jen divadlo, kterému já už vážně vůbec nerozumím. Mají sliby všemu a všem, sami přece říkali, jak je návrh rozpočtu od začátku strašný, a že mají vlastní. Po volbách se ale samozřejmě ukázalo, že žádný nemají. Ptám se, co hnutí ANO dělalo? Asi jsou stále opilí z volebních výsledků a za zvuků italské popové hudby slaví,“ konstatoval Skopeček.
Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš
Předseda rozpočtového výboru za Motoristy Vladimír Pikora Skopečkova slova kritizoval jako alibistická a dodal, že nově vznikající koalice se nijak nepřipravuje na navyšování schodku státního rozpočtu.
„Neděláme žádnou přípravu, ale kontrolu, protože my teď najednou zjišťujeme, že ta situace je úplně jiná než jsme očekávali. Byl jsem zvolen za to, abych škrtal Fialovy dluhy,“ oznámil Pikora.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba současný postoj Motoristů ale ukazuje to, že podvedli své voliče. „Divadlo ze strany ANO se jednoznačně hraje a spočívá v tom, že si připravují půdu pro extrémní zadlužení země. Překvapuje mě pozice Motoristů, kteří slíbili, že pohlídají Babiše, ale nic takového nedělají. Vidím to jako podvod na voliče,“ domnívá se Hřib.
Trapná epizoda, napsal k rozpočtu Kalousek. Salto mortale nevyšlo, tvrdí Schillerová
Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun ostře kritizovalo hnutí ANO. Jednání rozpočtového výboru o rozpočtu začne znovu v pondělí 24. listopadu.
„Letadlo Stanjura narazilo,“ řekl ve středu šéf hnutí a kandidát na premiéra Andrej Babiš, který se jednání rozpočtového výboru také zúčastnil.
Šéf Národní rozpočtové rady Hampl při jednání dosluhující vládu také kritizoval za zneužívání výjimky, která jí umožňuje zvýšit výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu.
Upozornil, že vláda Petra Fialy chce financovat i výstavbu dopravní infrastruktury pomocí výjimky určené na obranné výdaje.
„I ostatní členské státy používají výdaje na infrastrukturu jako výdaje na obranu,“ opáčil Stanjura. Jako příklad uvedl, že pokud to schválí Evropská komise, budou mezi výdaje na obranu započteny i výdaje na výstavbu dálnice D11.