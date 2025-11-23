Schillerová o rozpočtu: Dám ho do pořádku. Jen divadlo, reaguje Skopeček

Autor:
  11:49
Místopředsedkyně ANO a kandidátka na novou ministryni financí Alena Schillerová hájila svůj výrok ohledně toho, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok na výdaje chybí 95,9 miliardy korun. Podle Schillerové se k tomuto číslu dopočítali i vysoce postavení státní úředníci. „Zbyněk Stanjura nadále bagatelizuje své chyby,“ dodala v pořadu Partie na CNN Prima News.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (19....

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (19. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (19....
Jan Skopeček (ODS) byl zvolen místopředsedou Sněmovny. (14. listopadu 2025)
Jan Skopeček z ODS a Alena Schillerová z ANO v Partii CNN Prima News
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...
21 fotografií

Schillerová se tímto vymezila zejména vůči slovům předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, který při středečním jednání rozpočtového výboru prohlásil, že žádnou takovou ztrátu nenalezl. „S jeho závěry nesouhlasím,“ prohlásila místopředsedkyně ANO v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

K tomu také podotkla, že v pondělí zasedne koaliční rada, kde se rozhodne i o možnosti, zda se prohloubí schodek či se zavede rozpočtové provizorium. „Chci, aby se rozpočtové řemeslo dalo do pořádku a bylo transparentní,“ sdělila Schillerové.

Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček v diskusi označil kritické postoje hnutí ANO za divadlo. „Vidíme vážně jen divadlo, kterému já už vážně vůbec nerozumím. Mají sliby všemu a všem, sami přece říkali, jak je návrh rozpočtu od začátku strašný, a že mají vlastní. Po volbách se ale samozřejmě ukázalo, že žádný nemají. Ptám se, co hnutí ANO dělalo? Asi jsou stále opilí z volebních výsledků a za zvuků italské popové hudby slaví,“ konstatoval Skopeček.

Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš

Předseda rozpočtového výboru za Motoristy Vladimír Pikora Skopečkova slova kritizoval jako alibistická a dodal, že nově vznikající koalice se nijak nepřipravuje na navyšování schodku státního rozpočtu.

„Neděláme žádnou přípravu, ale kontrolu, protože my teď najednou zjišťujeme, že ta situace je úplně jiná než jsme očekávali. Byl jsem zvolen za to, abych škrtal Fialovy dluhy,“ oznámil Pikora.

Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba současný postoj Motoristů ale ukazuje to, že podvedli své voliče. „Divadlo ze strany ANO se jednoznačně hraje a spočívá v tom, že si připravují půdu pro extrémní zadlužení země. Překvapuje mě pozice Motoristů, kteří slíbili, že pohlídají Babiše, ale nic takového nedělají. Vidím to jako podvod na voliče,“ domnívá se Hřib.

Trapná epizoda, napsal k rozpočtu Kalousek. Salto mortale nevyšlo, tvrdí Schillerová

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun ostře kritizovalo hnutí ANO. Jednání rozpočtového výboru o rozpočtu začne znovu v pondělí 24. listopadu.

„Letadlo Stanjura narazilo,“ řekl ve středu šéf hnutí a kandidát na premiéra Andrej Babiš, který se jednání rozpočtového výboru také zúčastnil.

Šéf Národní rozpočtové rady Hampl při jednání dosluhující vládu také kritizoval za zneužívání výjimky, která jí umožňuje zvýšit výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu.

Upozornil, že vláda Petra Fialy chce financovat i výstavbu dopravní infrastruktury pomocí výjimky určené na obranné výdaje.

„I ostatní členské státy používají výdaje na infrastrukturu jako výdaje na obranu,“ opáčil Stanjura. Jako příklad uvedl, že pokud to schválí Evropská komise, budou mezi výdaje na obranu započteny i výdaje na výstavbu dálnice D11.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Schillerová o rozpočtu: Dám ho do pořádku. Jen divadlo, reaguje Skopeček

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (19....

Místopředsedkyně ANO a kandidátka na novou ministryni financí Alena Schillerová hájila svůj výrok ohledně toho, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok na výdaje chybí 95,9 miliardy korun. Podle...

23. listopadu 2025  11:49

Hodinky z Titaniku se zastavily v čase 02:20, teď se vydražily za rekordní sumu

Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber.

Zlaté kapesní hodinky jednoho z nejbohatších pasažérů Titaniku v sobotní aukci v Londýně vydražili za rekordních 1,78 milionu liber (asi 49 milionů korun). Jejich majitel Isidor Straus a jeho žena...

23. listopadu 2025  11:08

Kritizovali režim z korby slavné Tatry. Jak se Kopřivnice přidala k revoluci

Generální stávka v Kopřivnici proběhla 27. listopadu roku 1989.

Když v kopřivnické Tatře 27. listopadu roku 1989 zazněly z korby náklaďáku první projevy, dvorana se zaplnila lidmi visícími na sloupech i požárních žebřících. V městě, které vyrostlo na...

23. listopadu 2025  10:25

Severokorejci paří Call of Duty či Counter-Strike, Kim vyšel vstříc městské elitě

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštivil vznikající kybernetickou kavárnu ve...

Západní počítačové hry jako střílečky Call of Duty či Counter-Strike jsou oblíbené mezi severokorejskými hráči, kteří navštěvují nedávno otevřenou kybernetickou kavárnu ve čtvrti Hwasong v...

23. listopadu 2025  9:27

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025

Čechy sevřel mráz, na Šumavě bylo minus 25. Na Moravě a ve Slezsku nasněžilo

Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně....

V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku sněží, v Beskydech napadlo místy až kolem 15 centimetrů sněhu. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na...

23. listopadu 2025  8:50

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:40

Mírový plán pro Ukrajinu není finální, uvedl Trump po kritice spojenců

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou- Šéf Bílého domu se takto vyjádřil poté, co Ukrajina a evropští spojenci USA...

23. listopadu 2025  7:24,  aktualizováno  8:31

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

23. listopadu 2025

Připravte propouštění, napsala. Úřednice ministerstva sama organizovala škrty

Premium
Že nelze realizovat, se nepřipouští. Simeona Zikmundová ani nečekala na nového...

Do organizací zřizovaných ministerstvem životního prostředí, zejména na správy národních parků, České inspekce životního prostředí či do Agentury ochrany přírody a krajiny, přišel před několika dny...

23. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  22:44

Bolsonaro se pokusil utéct před nástupem do vězení, chtěl využít chaosu při protestu

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilská policie v sobotu zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho zadržení nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Exprezidenta v září...

22. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  21:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.