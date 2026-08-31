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Schillerová prozradí výši schodku na příští rok, nepřesáhne 400 miliard korun

Josef Kopecký
  5:30

Na jednání vlády přichází ministryně Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček (oba ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet má rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na ranním jednání vlády poví ministrům, jaký navrhuje schodek rozpočtu na příští rok. Po jednání kabinetu svůj návrh představí i veřejnosti. „Bude to pod 400 miliardami. Je to v souladu s fiskálně-strukturálním plánem,“ potvrdila v neděli v debatě na CNN Prima News to, o čem mluvila už po jednání s ministry o jejich rozpočtových kapitolách.

Jisté je zatím, že navržená výše schodku bude vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun, ale nepřekročí 2,8 procenta HDP.

Předložit návrh s tak vysokým schodkem vládě umožní i to, že minulý týden koalice ANO, SPD a Motoristů sobě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a prosadila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Pavel ale dopředu avizuje, že s rozpočtem nebude dělat vládě problémy, pokud nebudou výrazně podseknuty výdaje na obranu.

„Zatím jsem žádný rozpočet nevetoval a nepředpokládám, že by to bylo jinak,“ řekl v neděli prezident Petr Pavel na CNN Prima News.

Podle dřívějších vyjádření koalice chce vláda v příštím roce na obraně splnit závazek dát na obranu minimálně dvě procenta HDP, má jít o 191 miliard korun.

Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda do konce září poslat do Sněmovny, do té doby o něm ještě bude jednat a návrh tak může doznat změn.

Vláda má projednávat i změnu zákoníku práce

Na programu má vláda i úpravu zákoníku práce. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou pěti procent a více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy.

Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování. Podle ministerstva práce má sice Česko už teď právní úpravu k rovnému zacházení, ale pro dosažení spravedlivého odměňování a kontrolu není dostatečná.

Podle novely musí zaměstnavatel uchazeči o místo dát před uzavřením smlouvy informace o minimální výši výdělku i odměn. Nesmí se ptát na předchozí mzdu či plat. Firmy a instituce budou muset nastavit systém odměňování s odstupňováním skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s prémiemi podle objektivních kritérií.

Pracovník si může pro srovnání písemně vyžádat informace o průměrných odměnách, do dvou měsíců je musí dostat. Při případném soudním řízení se může nechat zastupovat ombudsmanem. Má právo na peněžní kompenzace.

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