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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda 2 procenta HDP

Josef Kopecký
  5:30aktualizováno  12:00
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
33 fotografií
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhuje schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun. Výše schodku tak bude vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Po jednání vlády ministryně řekla, že do kapitoly obrana mají jít podle jejího návrhu dvě procenta HDP, má jít o 191 miliard korun.

„Každá desetinka znamená deset miliard,“ řekla po jednání vlády.

Na dotaz iDNES.cz s jakými výdaji na obranu počítá vláda v dalších letech vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě a vzhledem k závazku, který udělala jménem České republiky předchozí vláda Petra Fialy v NATO, odvětila Schillerová, že dávat až pět procent HDP na obranu je nereálné.

NATO se dohodlo, že do roku 2035 se navýší výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a další 1,5 procenta půjdou na výdaje související s obranou.

Prorůstové investice budou 290 miliard, říká ministryně financí

Za klíčové ve svém návrhu označila Schillerová po jednání vlády prorůstové investice. „Dosáhnou výše 290 miliard korun,“ řekla po jednání vlády ministryně financí.

Druhou velkou prioritou vlády Andreje Babiše je zdravotnictví. „Do zdravotní péče zamíří plus 50 miliard navíc,“ řekla Schillerová.

Na platy půjde podle ní navíc o 36 miliard korun a mají růst o 5 až 9 procent. Kvůli tomu se změní od ledna platové tabulky ve veřejné sféře.

Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem. Ve veřejných a státních službách pracuje 857 tisíc lidí.

Nadále bude stát namísto spotřebitelů hradit poplatek za obnovitelné zdroje energií, náklady na to dosáhnou 18 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
33 fotografií

Druhý nejvyšší schodek v historii Česka

Navržený schodek 389 miliard korun by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu-19 skončilo schodkem 419,7 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu korun, uvedlo ministerstvo financí.

Předložit návrh s tak vysokým schodkem vládě umožní i to, že minulý týden koalice ANO, SPD a Motoristů sobě přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a prosadila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Pavel ale dopředu avizuje, že s rozpočtem nebude dělat vládě problémy, pokud nebudou výrazně podseknuty výdaje na obranu.

„Zatím jsem žádný rozpočet nevetoval a nepředpokládám, že by to bylo jinak,“ řekl v neděli prezident Petr Pavel na CNN Prima News.

Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda do konce září poslat do Sněmovny, do té doby o něm ještě bude jednat a návrh tak může doznat změn.

V dalších třech letech vláda počítá se snižováním deficitu

Zatímco v příštím roce má vzrůst schodek veřejných financí na 2,8 procenta HDP, v dalších třech letech ministerstvo počítá se snižováním schodku.

V roce 2028 má klesnout schodek na 2 procenta HDP, v roce 2029 na 1,6 procenta HDP a v letech 2030 na 1,2 procenta HDP.

„Důvod, proč nemůžeme schodky snižovat okamžitě, je jednoduchý. Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, třicetiprocentním poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun,“ vysvětluje přechodný nárůst deficitu Schillerová s tím, že napravit veškeré škody po minulé vládě nebylo v rámci rozpočtu 2026 časově ani technicky možné.

„Jen rozpočtový výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, který jsme zdědili, znamenal jeho podfinancování o neuvěřitelných 100 miliard korun, což by znamenalo úplný kolaps dopravy v Česku,“ uvedla Schillerová.

Přehled výdajů kapitol:

K A P I T O L AStátní rozpočet 2026Státní rozpočet 2027
Kancelář prezidenta republiky421 406 445425 440 084
Poslanecká sněmovna Parlamentu1 698 357 2601 649 730 185
Senát Parlamentu733 997 708783 264 326
Úřad vlády České republiky1 432 903 086661 047 446
Bezpečnostní informační služba2 597 829 8582 587 829 858
Ministerstvo zahraničních věcí10 021 443 49610 432 628 841
Ministerstvo obrany154 790 825 531190 956 884 624
Národní bezpečnostní úřad453 833 719477 008 044
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí220 401 984228 075 860
Ministerstvo financí28 402 617 27127 749 616 221
Ministerstvo práce a sociálních věcí1 009 849 853 1071 025 950 551 567
Ministerstvo vnitra122 112 220 414123 204 967 503
Ministerstvo životního prostředí20 429 817 59619 739 125 244
Ministerstvo pro místní rozvoj31 658 340 46921 005 083 594
Grantová agentura České republiky4 849 394 2625 356 956 054
Ministerstvo průmyslu a obchodu54 476 705 24467 883 984 281
Ministerstvo dopravy145 874 558 710162 398 480 650
Český telekomunikační úřad3 430 617 6791 016 386 564
Ministerstvo zemědělství63 374 071 66364 203 569 328
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy283 994 173 717287 861 783 515
Ministerstvo kultury17 603 295 47018 587 977 986
Ministerstvo zdravotnictví12 681 846 40812 680 998 832
Ministerstvo spravedlnosti40 560 206 92541 863 818 227
Úřad pro ochranu osobních údajů205 393 032202 679 838
Úřad průmyslového vlastnictví254 364 567252 063 868
Český statistický úřad1 128 571 8711 231 556 674
Český úřad zeměměřický a katastrální4 509 835 0054 689 432 798
Český báňský úřad216 800 646251 690 807
Energetický regulační úřad343 255 522417 563 259
Úřad rozvoje území České republiky1 709 051 517
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže325 409 500342 287 049
Ústav pro studium totalitních režimů235 228 793244 103 538
Ústavní soud247 229 923256 818 337
Úřad Národní rozpočtové rady26 202 47526 684 755
Akademie věd České republiky8 048 404 3028 510 364 751
Národní sportovní agentura8 236 661 6828 428 641 360
Digitální a informační agentura1 848 295 8461 941 043 620
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí41 409 83544 448 038
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání82 137 53382 028 745
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Správa státních hmotných rezerv5 282 769 7145 589 945 093
Státní úřad pro jadernou bezpečnost601 314 593624 716 357
Generální inspekce bezpečnostních sborů607 575 933610 031 126
Technologická agentura České republiky6 051 653 7044 852 031 912
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost880 059 518963 779 138
Nejvyšší kontrolní úřad669 478 718718 482 998
Státní dluh109 966 880 286129 966 880 286
Operace státních finančních aktiv10 000 00010 000 000
Všeobecná pokladní správa266 349 495 567318 502 256 757
C E L K E M2 427 837 146 5872 578 173 791 455

zdroj: Ministerstvo financí ČR

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