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Druhé kolo. Juchelka, Metnar či Šťastný znovu míří za Schillerovou kvůli rozpočtu

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  6:00
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) po jednání ministerstva financí o rozpočtu na...

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) po jednání ministerstva financí o rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...
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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve čtvrtek pokračuje v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Na ministerstvu financí se postupně znovu setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé).

Se všemi třemi Schillerová jednala už v úterý. Čtvrteční schůzky tak mají navázat na vyjednávání o rozpočtových požadavcích pro jejich resorty. V uplynulých dvou dnech se ministryně setkala se všemi ministry vlády Andreje Babiše (ANO) s výjimkou ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který se omluvil kvůli nemoci.

Největší část diskuse se podle Juchelky v úterý vedla o platech na příští rok. „Myslím si, že to směřuje, a v tuto chvíli ještě to není samozřejmě dohodnuto, ten objem vám neřeknu, ale směřuje to k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta, na rok 2027, pro platy ve veřejné sféře,“ řekl v úterý. U Schillerové byl přes dvě hodiny a jejich jednání má pokračovat ve čtvrtek ráno.

Juchelka v úterý se svou stranickou kolegyní jednal i o penězích pro sociální služby či na péči o ohrožené děti. Úterní schůzka podle něj představovala „první výkop“. Ministerstvo chce také prostředky na informační systémy.

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Juchelka usiluje také o vyšší růst důchodů, než jaký vyplývá ze zákonné valorizace. Ta by měla od ledna představovat zhruba 300 korun měsíčně, ministr chce prosadit až 590 korun. Maximální varianta by podle něj znamenala dodatečný výdaj 7,75 miliardy korun. S jakými výdaji a příjmy by mohl v roce 2027 jeho resort hospodařit, po první schůzce nepřiblížil.

Metnar chce peníze pro hasiče i policisty

Metnar se se Schillerovou také sešel už v úterý. Po schůzce řekl, že jeho hlavní prioritou při vyjednávání o rozpočtu je dostatek prostředků pro zajištění bezpečnosti státu. Chce dostatečné peníze jak pro policisty, tak pro hasiče.

„Budeme směřovat k tomu, abychom v roce 2029 navýšili nástupní platy policistů na 50 tisíc korun po absolvování základní odborné přípravy. S tím je spojeno celkové navýšení všem příslušníkům bezpečnostních sborů, nejen nově příchozím,“ uvedl Metnar.

Šťastný na úterním jednání rovněž představil své požadavky na financování svého resortu. V příštím roce chce pokračovat v podpoře menších projektů. Plánuje poslat co nejvíce peněz do sportovních klubů. „Jednali jsme věcně, žádné konflikty nejsou,“ popsal v úterý pozdě večer schůzku ministr.

Další, kdo šel žádat o více peněz u Schillerové, byl Vojtěch. A dorazil i Babiš

Premiér Andrej Babiš v červenci řekl, že by schodek státního rozpočtu příští rok měl být významně pod 400 miliard korun. Přes 400 miliard se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie nemoci covid-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Mezi 300 a 400 miliardami korun byl deficit zatím pouze v letech 2020 a 2022.

Na letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Rozpočet musí Schillerová předložit do konce srpna, vláda je povinna poslat ho poslancům do konce září.

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