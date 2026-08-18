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Schillerová bude jednat s ministry kvůli přípravě státního rozpočtu

Josef Kopecký
  6:00
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (17. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Na ministerstvu financí se budou v úterý a ve středu střídat jednotliví ministři. Ministryně financí Alena Schillerová s nimi bude jednat o podobě jejich rozpočtu pro příští rok. Klíčové bude již první jednání s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Koalice se totiž musí dohodnout, kolik přidá důchodcům.

„Mám samozřejmě nějaký seznam požadavků. S panem premiérem jsme teď několikrát, asi třikrát, jednali, takže máme priority jasné. Pro nás je to dopravní infrastruktura, zdravotnictví, teď se bavíme o suchu, ale do těch věcí vstupují evropské peníze,“ řekla Schillerová k přípravě rozpočtu po pondělním jednání vlády.

Premiér Andrej Babiš v červenci řekl, že by schodek státního rozpočtu příští rok měl být významně pod 400 miliard korun. Na letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun.

„Určitě nečekáte, že vám teď řeknu nějaké podrobnosti. Ani nevím, proč bych je vzkazovala přes média,“ odvětila na otázku na výši schodku, kterou bude navrhovat v příštím roce. Deficit veřejných financí se má v příštím roce vejít do 2,9 % HDP a schodek státního rozpočtu by mohl vzrůst na přibližně 350 miliard korun.

Rozpočet musí Schillerová předložit do konce srpna, vláda je povinna poslat ho poslancům do konce září.

„Chci se bavit o výdajích, o úsporách, chci se bavit o penězích, které jdou, protože máme dneska monitor velmi podrobný ministerstva financí, takže máme přehled o tom, kolik jde neziskovému sektoru, což nechci říct, že je to vždycky špatně, naopak, někdy je to velmi záslužné a úsporné. Ale samozřejmě chci si to rozebrat, protože to jsou obrovské částky a těch věcí je velké množství, které si budeme řešit s ministry,“ uvedla ministryně financí.

Schillerová prozradila priority rozpočtu, trvá na přehlasování Pavlova veta

Minulý týden zopakovala, že trvá na přehlasování veta prezidenta Petra Pavla k zákonu, jímž chce vláda rozvolnit rozpočtová pravidla.

„Nebyli bychom schopni dát z roku na rok 150 miliard korun schodku, to prostě nejde. My bychom tu ekonomiku úplně položili, to prostě nechceme v žádném případě,“ popisuje Schillerová, co by se podle ní stalo, kdyby uspělo prezidentovo veto.

Kdyby neprošla změna rozpočtových pravidel, musela by vláda z roku na rok snížit schodek pod 150 miliard korun. „To se prostě nestane přehlasováním prezidentského veta. A mrzí mě, že nás pan prezident do této situace dostal, když byl schopen podepsat v roce 2025 rozpočet Fialovy vlády, který byl naprosto vylhaný,“ řekla Schillerová.

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