Poslanci budou na mimořádné schůzi hlasovat o speciální dani

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Výnosy ze speciální daně budou podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kompenzací za výdaje, kterými stát již podruhé částečně zastropuje ceny pohonných hmot.
Prvním čtením prošel návrh bez větších problémů, podporuje jej například i hnutí STAN, byť má připomínky. Chce třeba, aby se zdanění týkalo i dovážených produktů, protože jinak by se podle poslaneckého klubu hnutí STAN dalo hovořit o tom, že Sněmovna projednává lex Unipetrol. V současné podobě by totiž zákon v zásadě dopadal pouze na dvě rafinerie, které obě vlastní právě Orlen Unipetrol.
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Poslanci dali šanci nové dani pro rafinerie. Nezvýší ceny, ujišťuje Schillerová
Naopak ekonomický expert ODS Jan Skopeček daň od začátku kritizuje. „Návrh se v této podobě nikdy ve Sněmovně neměl objevit,“ řekl před prvním čtením a dodal, že on nikdy nepodpoří žádnou sektorovou daň.