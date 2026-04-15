Schillerová chce déle nezapočítávat vyšší výdaje na obranu do limitu výdajů

„Přicházím proto s pozměňovacím návrhem, který reaguje také na zhoršenou bezpečnostní situaci, kdy navrhujeme prodloužit možnost nezapočítat do výdajových rámců výdaje na obranu na dvě procenta HDP, což schválila již minulá vláda, o osm let,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.
„Toto pravidlo tedy nesmyslně neskončí v roce 2028 ale bude prodlouženo na 10 let, tedy do roku 2036, schválí-li to tato ctěná Poslanecká sněmovna. Stejně jako za dva roky nikam nezmizí obranné výdaje nutné vynakládat z roku na rok navíc, neexistuje ani důvod vypínat tuto únikovou doložku,“ uvedla ministryně financí.
Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.
V současnosti zákon stanovuje výdajové rámce státního rozpočtu na základě výsledku hospodaření očištěného o vliv hospodářského cyklu a mimořádné dopady. Letos může být maximální strukturální schodek 1,75 procenta hrubého domácího produktu a v roce 2027 nanejvýš 1,25 procenta HDP, v dalších letech na jedno procento HDP.