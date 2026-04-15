Schillerová chce déle nezapočítávat vyšší výdaje na obranu do limitu výdajů

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla ve Sněmovně prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036. Svůj návrh představila při druhém čtení vládního návrhu, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

„Přicházím proto s pozměňovacím návrhem, který reaguje také na zhoršenou bezpečnostní situaci, kdy navrhujeme prodloužit možnost nezapočítat do výdajových rámců výdaje na obranu na dvě procenta HDP, což schválila již minulá vláda, o osm let,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.

„Toto pravidlo tedy nesmyslně neskončí v roce 2028 ale bude prodlouženo na 10 let, tedy do roku 2036, schválí-li to tato ctěná Poslanecká sněmovna. Stejně jako za dva roky nikam nezmizí obranné výdaje nutné vynakládat z roku na rok navíc, neexistuje ani důvod vypínat tuto únikovou doložku,“ uvedla ministryně financí.

Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.

V současnosti zákon stanovuje výdajové rámce státního rozpočtu na základě výsledku hospodaření očištěného o vliv hospodářského cyklu a mimořádné dopady. Letos může být maximální strukturální schodek 1,75 procenta hrubého domácího produktu a v roce 2027 nanejvýš 1,25 procenta HDP, v dalších letech na jedno procento HDP.

