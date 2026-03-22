VIDEA TÝDNE: Sbohem Míno, sbohem Chucku, vítej v Bruselu Filipe

  17:05
S nedělním odpolednem vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Nejvíce vás vzaly za srdce poslední záběry české influencerky a bojovnice Míny, vlastním jménem Dominiky Elischerové, která v úterý tragicky zemřela v Thajsku.

V pátek ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze. Připomeňte si nekteré z jeho rolí.

Jazyková vybavenost českých politiků se opět stala terčem posměchu. Europoslankyně Danuše Nerudová poukázala na úroveň angličtiny Filipa Turka, který v Bruselu ve středu navštívil jednání unijních ministrů životního prostředí jako vládní zmocněnec. Incident přitom není ojedinělý, podobné jazykové faux pas doprovázejí českou politickou scénu dlouhodobě.

K pátečnímu požáru haly v pardubické průmyslové zóně se podle e-mailu rozeslaného novinářům přihlásila mezinárodní skupina The Earthquake Faction. V otevřeném dopise prohlašuje, že akce byla namířena proti společnostem LPP Holding a Elbit Systems vyrábějící drony pro Izrael, které využívá v souvislosti s válkou v Gaze a Íránu. Firmy ale tvrdí, že vyráběly drony jen pro Ukrajinu.

Ukrajinským ozbrojeným silám se u Pokrovsku podařil pozoruhodný úlovek. Dronem za pár stovek dolarů sestřelili ruský vrtulník Ka-52 v hodnotě šestnácti milionů dolarů (asi 339 milionů korun). Ztrátu stroje potvrdili i Rusové. Dvoučlenná posádka sice nouzové přistání přežila, na zemi ji ovšem dostihly ukrajinské drony.

Témata: Brusel, Dron, Chuck Norris

