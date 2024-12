Ukrutná bolest a bezmoc. Kvůli refluxu moči trpí Verunka častými infekcemi

„Pamatuji si, kdy mi Verča poprvé řekla, že malá Verunka velmi často chodí na nočník a v něm bylo jen pár kapek moči,“ vzpomíná Němečková. V té době byly dívce tři roky. Lékařka vyloučila zánět močových cest a předepsala lék proti infekci.

Potíže ale přetrvávaly a Verunčin zdravotní stav se za několik dní začal zhoršovat. Dívka měla vysoké horečky a časté koliky, kvůli nechutenství navíc zhubla osm kilogramů.

„Neplakala, jen prostě trpěla, jako když vás něco strašně bolí a rozdýcháváte to. Vždy u toho velmi zrudla a bylo patrné, že trpí velkými bolestmi,“ líčí Němečková.

Po opakovaných cestách na pohotovost, kdy lékaři vyvraceli jakoukoliv nemoc, se dívka dostala do sokolovské nemocnice na hospitalizaci. Tamní lékaři potvrdili několik diagnóz - zánět dělohy, zánět močového měchýře a podezření na parainfekční zánět kyčelního kloubu.

Symptomy se sice postupně zmírnily, nadále se ale projevovaly koliky. Od zdravotníků si Verunčina maminka vyslechla, že návrat do normálu trvá déle a na bolest si postupně zvykne. S tím se ale Špatenková nechtěla smířit.

„Na vlastní pěst byla s Verunkou opakovaně na vyšetření u ortopedů, gynekologů a pediatrů. Během této doby se Verunčin zdravotní stav zhoršoval. Pro maminku bylo hrozné, že její dcera, zdravé dítě plné energie, která od dvou let byla na noc kompletně bez plen, se znovu začala pomočovat i přes den a to několikrát. Měla výkyvy horeček, kdy celé dny prospala a téměř nic nejedla,“ říká Němečková.

Po takřka půl roce nekonečných bolestí podstoupila dívka řadu vyšetření v plzeňské fakultní nemocnici, která odhalila zánět ledvin a zácpu.

Ošetřující lékařka navíc Verunčině mamince sdělila, že taková kombinace může přinášet horší bolesti než například při porodu.

„Představila jsem si malou, tehdy tříletou holčičku, která šest měsíců trpí obrovskými bolestmi a nikdo není schopný jí pomoci,“ vzpomíná Němečková.

„Verču s malou Verunkou jsem jezdila navštěvovat do nemocnice, po každém odjezdu jsem v autě brečela, když jsem viděla její pohublé tělíčko bez energie. Byla to bezmoc,“ dodává.

Horečky a bolesti ale neustávaly ani po hospitalizaci. Když navíc Verunčina maminka lékařům zmínila, že by mohlo jít o reflux moči, její tvrzení odmítli. Na vyšetření se tak dívka dostala až po několika měsících, spolu s maminkou ji doprovázela také Němečková.

„Musely jsme na ní doslova ležet celou svou vahou, když jí zaváděli močovou cévku, aby naplnili močový měchýř kontrastní látkou. Ten křik mi dodnes zní v uších, v životě jsem nezažila větší bolest a beznaděj, že tomu dítěti nemůžu jinak pomoci. Nikomu bych tohle nepřála, ani největšímu nepříteli,“ říká Němečková.

Operace není možná

Po vyšetření se diagnóza potvrdila – reflux moči. Dívenka skončila na zajišťovací léčbě, dostává pravidelně nižší dávky antibiotik, které potlačí zánět. Ten ale přichází i tak a Verunce poškozuje ledviny, každá z nich nyní podle lékařů funguje jen z poloviny. Operace ale zatím podle Němečkové není možná.

Kvůli Verunčině nemoci se navíc nemohla Špatenková naplno věnovat své práci. Jako samoživitelka tak nemohla dostatečně zajistit náklady na bydlení. „Nutno podotknout, že celé toto období žila z finančních rezerv a částečné podpory babičky, nyní potřebuje naši pomoc,“ říká Němečková.

Němečková proto pro Špatenkovou a její dvě děti založila veřejnou sbírku, jejímž cílem je vybrat 450 tisíc korun. Část peněz půjde na podpůrnou léčbu, která měsíčně stojí kolem 6000 korun. Vybraná částka pokryje také výpadek příjmů na příští rok, Verunka má totiž naplánovaný pobyt v lázních, kde jí bude její maminka doprovázet. Němečková chce rodině své blízké přítelkyně pomoci také se splátkou hypotéky.

„Vím, že toto by jí extrémně pomohlo, protože by nemusela každý den přemýšlet nad tím, zda přijde o střechu nad hlavou a měla by pro svoji dceru prostředky na podpůrnou léčbu a výdaje za cesty k lékařům. Je to skvělý, milý, hodný člověk, který i když toho sám moc neměl, vždy rád dal a pomohl na svůj vlastní úkor. Vždy si vše zařídila sama,“ dodává Němečková.