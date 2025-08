„Jsem kluk ze Šumavy. Vyrostl jsem obklopený lesy, přírodou a svobodou, kterou nabízí. Od dětství pro mě nebylo nic lepšího než vyrazit ven, stavět skrýše mezi stromy, sbírat houby, lézt po větvích,“ píše mladík na webu Donio.cz.

Láska k přírodě ho vedla ke studiu na Střední lesnické škole v Písku. „Ve třetím ročníku už jsem odpočítával měsíce do získání výučního listu, těšil se na to, až skončím školu a začnu se naplno věnovat práci, která mě naplňovala,“ popisuje.

Pak ale přišel loňský 21. březen. „Kolem poledne nám volali, že Honza měl v lese úraz a že mu spadl strom přes nohy. Říkala jsem si, že bude mít zlámané nohy. Je to neštěstí, bude to delší dobu trvat, ale rozchodí to,“ vzpomíná maminka Marie Horejšová. Realita ale byla jiná.

Záchranáři mladíka převezli vrtulníkem do nemocnice v Českých Budějovicích. Na operačním sále strávil několik hodin. Po zákroku řekli lékaři rodině, že má poraněnou páteř. „Věděli jsme, že to je špatné. Ležel na ARO, byl v umělém spánku. Lékaři nám řekli, že má přerušenou míchu a rozlámané obratle. A že si myslí, že nebude chodit. To se vyplnilo,“ říká Horejšová.

V českobudějovické nemocnici strávil Jan několik měsíců. Pak se dostal na spinální jednotku Fakultní nemocnice Brno, specializované oddělení pro pacienty s poškozením míchy. Tam se mimo jiné učil, jak používat vozík. Následoval několikaměsíční pobyt v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

Oporou je pro Jana jeho rodina a přítelkyně Anetka. „Zůstala při mě, pomáhá mi s menšími i většími problémy, které po nehodě přišly. Dělá pro mě všechno, co je v jejích silách,“ říká.

Všude překážky

Dnes už je Jan zpátky doma na Šumavě, v domě pod lesem. „Pro většinu lidí by to bylo ideální místo k životu, pro mě je ale teď plné překážek, které mi každý den komplikují i ty nejzákladnější věci,“ říká.

Překážku představuje jen samotná cesta od auta k domu. „Strmý svah k domu, kamínky, bláto po dešti nebo sníh. Stačí jediná nerovnost a riskuju, že z vozíku spadnu,“ vysvětluje mladík. Problémem jsou i schody u vchodu. Nad domem je sice vybudovaný provizorní nájezd, dostat se k němu v zimě nebo po dešti je podle Jana prakticky nemožné.

Překážky jsou i uvnitř domu. Janův pokoj je v patře a není možné jej přesunout do přízemí. „Nezbývá mi než se každé ráno sunout dolů po schodech po zádech a vozík za sebou táhnout. Večer mě pak mamka nebo taťka tahají zpět nahoru,“ říká.

Milion korun, které se Janova rodina nyní snaží vybrat ve veřejné sbírce na Doniu, půjde na vybudování chodníků a zpevnění terénu, a to i kolem rybníčku, který Jan u domu vybudoval a kde se stará o několik druhů ryb. Z peněz chce rodina pořídit i přístřešek na auto, výtah v domě a elektrický pohon k vozíku.

„Pokud by se podařilo peníze vybrat, znamenalo by to pro mě obrovský krok zpátky k normálnímu a aktivnímu životu,“ dodává Jan. Do sbírky mohou lidé přispět na tomto odkazu.