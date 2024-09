Vybrali od lidí milion na pomoc Ukrajině. A jezdili si po světě a utráceli

Podvodníci na údajnou pomoc Ukrajině vybrali nejméně 1,1 milionu korun, dary pak ale zneužili na cestování po světě nebo hrazení svých osobních výdajů. Peníze vybírali do kasiček u obchodních domů a supermarketů na území Prahy a v okolních obcích ve Středočeském kraji pod hlavičkou Nadačního fondu JSME LIDÉ. Hlavnímu organizátorovi, kterému je podle policie 18 let, hrozí až osm let vězení.