Lence s nádorem na mozku zbývá rok života, jedinou nadějí je drahá léčba

Nádor o sobě dal vědět na začátku března, kdy devětapadesátiletá Lenka zkolabovala. „Bylo to jako blesk z čistého nebe. Neměla předtím žádné příznaky,“ vzpomíná její manžel Martin Kadeřábek. „Okamžitě jsme jeli na pohotovost v Brandýse nad Labem, kam to máme nejblíž,“ dodává. Vyšetření CT pak ukázalo nález na mozku a Lenku čekal okamžitý převoz do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Magnetická rezonance pak potvrdila diagnózu – glioblastom 4. stupně s velmi špatnou prognózou. Lenka podstoupila náročnou a několikahodinovou operaci, při které se nádor podařilo odstranit. Vyhráno ale nemá.

„Bohužel se nádor v asi 95 procentech případů během několika měsíců vrací, proto Lenka potřebuje léčbu,“ zdůrazňuje Kadeřábek. Jeho manželka je je podle něj ale na dobré cestě. „Má velkou šanci se z toho i při takové hrůzné diagnóze dostat,“ říká.

Žena se navíc dlouhodobě starala o čtyřiadvacetiletou dceru, která trpí těžkou formou Crohnovy choroby. „V podstatě nejsme schopni to skloubit. Pomáhá, kdo může,“ vysvětluje Kadeřábek.

Takřka jedinou nadějí pro delší život je pro Lenku inovativní léčba metodou Optune Tumor Treating Fields (TTF), kterou jí lékaři schválili ve čtvrtek. Bez léčby je šance na uzdravení nulová a prognóza přežití je rok až 18 měsíců. „Právě podstupuje onkologickou léčbu radioterapií a chemoterapií, cítí se díky tomu velmi špatně, ale je to velká bojovnice,“ popisuje její manžel.

Pojišťovny léčbu nehradí

Terapie je drahá, měsíčně stojí 620 tisíc korun. Pojišťovny ji ale pacientům v tuzemsku nehradí, a to i přes to, že pilotní studie metody se uskutečnily právě v Česku v roce 2004 a od té doby se používá nepřetržitě. V některých evropských státech či v Kanadě je navíc hrazena ze zdravotního pojištění.

Terapie je neinvazivní, pacienti dostanou přístroj, který nosí na hlavě. Ten vysílá střídavý elektrický proud do buňky, která tak ztrácí schopnost se dělit. Metoda TTF vytváří střídavé elektrické pole o nízké intenzitě přímo uvnitř nádoru, což vyvolává působení fyzikálních sil na elektricky nabité buněčné složky. Jedním z průkopníků metody je klinický neurolog Josef Vymazal.

„Pilotní studie této metody proběhla v České republice a po 15 letech žije 20 procent pacientů, kteří byli do studie zařazeni,“ uvedl Vymazal před několika lety v odborném časopise Onkologická revue. „Několik pacientů sleduji nyní již 20 let,“ říká. Lékaři léčbu předepisují alespoň na tři měsíce, delší terapie jsou ale pro pacienty přínosnější.

Pojišťovny v Česku tuto léčbu nehradí a jak upozorňuje Kadeřábek, pro pacienty často nemá smysl ani podávat odvolání. Celý proces totiž může trvat několik měsíců či let. Lidé s podobně agresivními nádory mají ale často před sebou jen rok života. Lenčina rodina se proto rozhodla uspořádat veřejnou sbírku na platformě Donio, kde vybírá 7,5 milionu korun, které pokryjí rok léčby.

„První několikaměsíční splátka bude uhrazena z půjčených finančních zdrojů, léčba musí totiž začít ihned po té onkologické, nesmí tam být velká časová prodleva,“ vysvětluje Lenčin manžel.

Terapii je možné hradit postupně, rodina proto doufá, že se časem podaří vybrat dostatek peněz na doporučený rok a půl léčby. „Ještě zbývá sbírce velký kus cesty, ale pevně věřím, že právě díky společnému úsilí to dokážeme,“ říká Kadeřábek.