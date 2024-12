Nákladná léčba, nová platforma i pomoc po povodni. Jak Češi pomáhali druhým

Seriál Staňte se Ježíškem odstartoval příběhem dvouleté Freyi Gregorové. Dívky bojuje se zákeřnou genetickou nemocí – alfa-manosidózou. V jejím těle se nevytváří enzym, který zpracovává oligosacharidy. Ty se pak částečně mění na toxiny, které se následně ukládají v orgánech po celém těle a způsobují zdravotní komplikace.

Dívku v lednu čeká transplantace kostní dřeně. Poté bude muset být několik měsíců v nemocnici. Podle lékařů je pro Freyu klíčová, může jí dát další šanci na život.

Freyina rodina na webu Znesnaze21.cz shání 600 tisíc korun, peníze by měly pokrýt léčbu, cesty do specializovaných center i výpadek příjmu na následujících několik měsíců. „Máme ještě roční dceru, se kterou je manželka na mateřské dovolené. Bude s ní doma a já budu s Freyou v nemocnici,“ říká Freyin tatínek Milan Gregor.

Vánoční zázrak

Vánoční přání pomohli čtenáři iDNES.cz splnit rodině šestiletého Artura Ovčáčika. Chlapec se spinální svalovou atrofií (SMA) je vázaný na vozíček. Dům, kde s rodinou bydlí, ale není bezbariérový. Jeho rodiče jej proto musí domů nosit po žebříku. Ve sbírce na Donio.cz sháněli půl milionu korun na novou plošinu a nájezdní rampu.

„To, co se stalo se sbírkou po jedné hodině vydání článku, je neuvěřitelné. Vánoční zázrak,“ uvedla pro iDNES.cz Arturova maminka Šárka Nekorancová. O hodinu později dosáhla sbírka cíle – půl milionu korun. Před publikací článku bylo vybráno 300 tisíc korun.

„Tato částka pro Arturka znamená svobodu pohybu a pro nás rodiče klidné spaní na dlouhou dobu. Neboť nemuset celé noci přemýšlet nad tím, kde seženeme peníze na další měsíc rehabilitací nebo zrovna tolik potřebnou pomůcku, kterou nám pojišťovna odmítá schválit, i když je nezbytně nutná, je obrovskou úlevou,“ říká rodina. Peníze pomohou zaplatit nejen plošinu, ale také větší vozíček, rehabilitaci i vertikalizátor – přístroj umožňující stabilizovat horní část těla, pánev i dolní končetiny.

Šance na život

Malá Meliska bojuje se vzácným autoimunitním onemocněním, které postihuje mozek a míchu. Dívce nejsou ještě ani dva roky, přesto už dva měsíce svého života strávila v bdělém kómatu. Lékaři už vyzkoušeli několik způsobů léčby, obrat k lepšímu přinesla takzvaná baklofenová pumpa.

Meliska ale stále nemá vyhráno. Naději na lepší život přináší léčba kmenovými buňkami. Rodina proto shání 400 tisíc korun ve veřejné sbírce, peníze pomohou pokrýt tři aplikace náročné léčby.

Celkem 20 milionů shání rodina malého Olivera na vývoj léku na vzácný Angelmanův syndrom. V Česku žije s tímto genetickým onemocněním přes 80 lidí, každý rok se narodí dva až tři další. Mezi charakteristické znaky patří opožděný vývoj, mentální postižení, závažné poruchy řeči a problémy s pohybem a rovnováhou. Postižené děti mohou trpět opakovanými epileptickými záchvaty.

Rodina se pro pomoc obrátila na Nadační fond Radovan, který sbírku organizuje. „Věříme, že sbírka by mohla ušetřit peníze mnoha rodinám do budoucna. U farmaceutické firmy by hrozilo, že by výzkum strčila do šuplíku, kdyby si vypočítala, že se nevyplatí. Zde máme naději, že by v případě střídmé ceny mohly v budoucnu pomoci i pojišťovny,“ popisuje postup Oliverova maminka Lenka Hajgajda.

Staňte se Ježíškem i po Vánocích

Staňte se Ježíškem iDNES.cz a MF DNES přináší před Vánoci několik příběhů dětí, které potřebují pomoc. Vážná nemoc nebo zranění jim nedovolují žít normální život. Jejich situaci můžete zlepšit i vy. Kontakt na sbírku je uvnitř článku.

V rámci projektu Staňte se Ježíškem budou moci čtenáři iDNES.cz a MF DNES pomáhat až do konce roku. Poslední dva díly seriálu se zaměří na příběhy Verunky a Dominika. Čtyřletá Verunka trpí refluxem moči – zpětným tokem moči z močového měchýře do močovodu, kvůli opakovaným infekcím má navíc silně poškozené ledviny.

Dvouletý Dominik se narodil se závažnými zdravotními problémy. Trpí masivním refluxem, chronickým zahleněním a má také problémy s dýcháním.

Chlapec nemá sací a polykací reflex, veškerou výživu dostává přes hadičku do břicha. Zároveň má oslabenou horní část těla a rukou. Jeho rodina shání milion korun na intenzivní rehabilitace, pobyty ve specializovaných centrech a další výdaje na léčbu.

Simona Rajdl Patelisová z organizace Znesnáze21 připomíná, že srdce dárců otevíraly celý rok i další příběhy dětí, které potřebovaly léčbu. Byla mezi nimi i Nela Charchoňová z Ústí nad Labem, která kvůli nehodě přišla o ruku.

„Sbírka vypsaná na bionickou ruku pro dospívající slečnu Nelu teď hodně rezonuje. O jejím příběhu informoval iDNES.cz a právě i díky němu bude Nela bionickou ruku mít a bude se moci přiblížit životu jako před nehodou, která jí ruku vzala,“ přibližuje Rejdl Patelisová.

Čtenáři MF DNES a iDNES.cz poslali do sbírky během 48 hodin milion korun. S již vybranými 450 tisíci korun tak rodina Nely získala potřebného 1,5 milionu na nákup robotické paže, kterou pojišťovna nehradí.

Na povodně téměř miliarda

Příběhy, které redakce MF DNES a iDNES.cz zveřejnila, ale představují jen zlomek pomoci. Češi se celý rok zapojovali do nejrůznějších sbírek a dobrovolnických akcí.

Finančně nejvíce pomáhali lidem na severu Moravy a ve Slezsku, které zasáhly podzimní povodně. Přes velké organizace, které zaštiťovaly pomoc, jim naposílali přes 955 milionů korun. Další sbírky si ale organizovala jednotlivá města, případně vesnice, do míst jezdili dobrovolníci. Vozili materiální pomoc, ale přicházeli také pracovat a odklízet naplaveniny či vytopené věci z domovů. Kolik přesně se na obce zasažené povodní vybralo, bude jasné až s několikaměsíčním odstupem.

„Letos byla největší sbírkou SOS povodně, kam dárci přispěli půl miliardy. Druhou největší sbírkou byla SOS Ukrajina s 225 miliony korun. Dohromady dárci poslali více než jednu miliardu a jeden milion korun. Loni jsme získali 608 milionů,“ srovnává Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni.

Další oslovené organizace přidávají i své sumy. Charita disponovala na sbírkových účtech začátkem prosince 145 miliony korun. Přes Donio lidé poslali na povodně 91 milionů korun, organizace Adra přerozdělí 80 milionů korun, platforma Darujme.cz přijala 67 milionů, Český červený kříž 55 milionů korun a například Diakonie - Českobratrská církev evangelická vybrala 17 milionů korun, jen o milion méně než za všechny ostatní sbírky.

„Nejčastěji pomoc směřovala k dětem a rodinám s dětmi v nouzi. Lidé jim přispěli 7 593 000 korun,“ vyčísluje mluvčí Diakonie Dalibor Hála.

Pomoc už dostaly tisíce vyplavených rodin, jen Člověk v tísni rozdal přes 160 milionů korun. Charita do poloviny prosince přerozdělila na 65 milionů korun. „Z toho šlo 15 milionů korun na nákup materiálu a vybavení a 50 milionů šlo přímo místním charitám, které na Jesenicku, Ostravsku a Krnovsku od začátku poskytují přímou pomoc zaplaveným domácnostem. Většina prostředků směřuje právě na přímou pomoc rodinám. Zbytek bude rozdělen v dalších fázích, protože následná pomoc bude dlouhodobá,“ vysvětluje Vít Kraus, koordinátor pro mimořádné události Charity Česká republika.

Češi přispívali více než loni

Téměř všechny oslovené organizace se shodují, že Češi byli letos zase o něco štědřejší než o rok dříve. Třeba Adra hlásí třicetiprocentní nárůst, Znesnáze21 letos „trhnou“ sbírkový rekord a přes Donio naposílali lidé o 11 procent více než loni.

„Avšak vidíme zde pokles vůči roku 2023 v jiných dárcovských metrikách, což lze přisoudit absenci velké celospolečenské sbírky, jako byla sbírka pro Martínka v 2023 s více než 307 tisíc unikátními dárci. V roce 2023 přispělo celkem 430 tisíc unikátních dárců, v letošním roce jich bylo přes 389 tisíc,“ podotýká za Donio Martin Blokša. Znamená to, že Čechů sice přispívalo méně, zato většími částkami.

Kromě pomoci po povodních a peněz pro Ruskem napadenou Ukrajinu ještě počátkem roku lidé posílali peníze pro rodiny obětí a přeživší prosincové střelby na pražské filozofické fakultě, pomáhali nemocným dětem nebo rodinám samoživitelů, zajímali se o osudy zvířat či katastrofy a nevyhovující podmínky lidí v zahraničí.