Bude ležák, neřešte to, řekli lékaři. Lidé se Kryštofovi složili na operaci v zahraničí

Kryštof je sice na světě teprve osm měsíců, seznam jeho diagnóz je ale dlouhý. Jak říká jeho maminka, dosud není jasné, zda jsou všechny správné. Chlapec má například takzvané golfové nohy, což znamená, že jsou jeho chodidla vtočená dovnitř. Zároveň nemá vyvinuté čéšky.

„Lékaři předpokládali, že by mu nožičky ani neměly růst. To se naštěstí nepotvrdilo,“ vzpomíná Kryštofova maminka Kristýna Jašková. Nohy sice chlapci rostou pomaleji, to by ale podle odborníků nemělo Kryštofovi bránit v tom, aby se v budoucnosti mohl postavit.

Problémy se podle Jaškové ukázaly až po porodu. Lékaři rodičům oznámili, že Kryštof utrpěl mrtvici míchy, je ochrnutý od pasu dolů a nikdy nebude chodit.

„Byl na dětském JIPu a já pravidelně docházela. Bylo nesmírně náročné být doma bez něj. Ve chvíli kdy se uvolnil pokoj na oddělení pro matku a dítě jsem se za ním vrátila do nemocnice na pobyt, kde jsem se učila, jak o něj pečovat,“ líčí Jašková. Už v té době začala Kryštofova rodina řešit možnosti fyzioterapie.

Čekala je ale ještě řada vyšetření, mimo jiné na ortopedii. Tamní lékaři Kryštofovým rodičům oznámili, že s podobným případem nemají zkušenosti a rovnat nožičky nemá smysl.

„Řekli nám, že bude ležák. Ale už v porodnici hýbal prstíčkama na pravé nožičce,“ vzpomíná Jašková. Rodina se proto rozhodla vzít Kryštofovu léčbu do vlastních rukou. Po neurologickém vyšetření se ukázalo, že se chlapci dovyvinuly nervy ve spodní části těla.

„Vše si tedy zařizujeme sami a už teď vidíme, že to má smysl,“ říká Jašková. „Kryštůfek dokáže lézt pozadu, snaží se dostat na kolínka, otáčí se ze zádíček na bříško a zpět. Má za sebou sádrování nožiček, tenotomii Achillových šlach na obou nožičkách. Teď už má jen speciální dlahy a je to na dobré cestě, aby měl speciální botičky a mohl jednou na nožičkách stát,“ dodává.

Rehabilitace i operace

Kryštofa ale stále čeká dlouhá cesta. Kromě cvičení doma bude potřebovat dojíždět na speciální rehabilitace. Potřebuje například procvičovat kyčle, protože jeho kyčelní klouby nesedí správně v jamce. Do každodenní rutiny patří i cévkování. Kryštof má totiž také poruchu močového měchýře. Jeho rodiče mu tak musí několikrát denně zavádět cévku, která odvede moč z těla.

K prvním krůčkům může Kryštofovi pomoci specializovaná operace, při které by mu lékaři narovnali nohy. Ta se ale v Česku neprovádí. Rodina proto musí hledat pomoc v zahraničí, v takovém případě ale zákrok nehradí pojišťovna. Kryštofovi rodiče se tak obrátili na veřejnost.

Lidé chlapci ve veřejné sbírce zatím poslali přes 4,5 milionu korun. Peníze pomohou pokrýt jak náklady na operaci v zahraničí, tak i případné zákroky v Česku, rehabilitace i další léčebné pomůcky, které Kryštof potřebuje. „Je to neuvěřitelné a moc si toho vážíme. I kdyby to bylo jen sdílení, nebo i deset korun, tak je to od lidí opravdu hezké,“ říká Jašková.

„Na začátku jsem si říkala, že bude dobré, když bude Kryštůfek třeba jednou sedět. Postupem času ale věřím a doufám, že i díky operacím jednou udělá krůček a bude moct fungovat sám, i kdyby to bylo s chodítkem. Náš cíl je, aby doma nemusel mít vozíček a mohl se pohybovat sám,“ říká Kryštofova maminka.