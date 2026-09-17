Je jí 32 let, má dvouletou dceru a ještě loni podle rodiny neměla žádné zdravotní potíže. V srpnu 2025 ale Kateřinu zničehonic postihl epileptický záchvat. Vyšetření následně odhalil mozkový nádor nejvyššího stupně, takzvaný astrocytom. Podstoupila operaci, ozařování a nyní se potýká s chemoterapií.
Do sbírky pro Kateřinu můžete přispět ZDE
Podle jejího manžela Matěje, který sbírku založil, má však nádor tendenci se i přes standardní léčbu vracet. Rodina proto hledá další možnosti, které by mohly průběh onemocnění ovlivnit. „Chce bojovat a vidět svojí dceru vyrůstat,“ napsal Matěj na stránce sbírky založené skrze platformu Donio. Rodina chce vybrat 10,8 milionu korun.
Peníze mají sloužit především na léčbu pomocí přístroje Optune TTFields. Ten prostřednictvím střídavého elektrického pole narušuje dělení nádorových buněk. Pacient jej nosí na hlavě prakticky nepřetržitě a může jej používat společně s chemoterapií.
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„Tato metoda podle dostupných studií dokáže růst nádoru výrazně zpomalit a v některých případech jej i dlouhodobě stabilizovat. Představuje tak reálnou naději na to, že nemoc bude možné dostat pod kontrolu,“ píše rodina.
Astrocytom je typ nádoru mozku nebo míchy, který vzniká z astrocytů – podpůrných buněk nervového systému. Lékaři ho podle vlastností dělí do čtyř stupňů. Vyšší stupeň obvykle znamená rychlejší růst a agresivnější průběh.
Příznaky závisí především na místě, kde nádor vzniká. Mohou se objevit záchvaty, bolesti hlavy, poruchy řeči, zraku, pohybu nebo změny chování.
Podle ní je doporučená doba léčby nejméně 12, ideálně 18 měsíců. Podle údajů ve sbírce ale vychází léčba pro samoplátce přibližně na 600 tisíc korun měsíčně. Zdravotní pojišťovna jí Kateřině podle rodiny nehradí. I proto stanovili cílovou částku na téměř 11 milionu korun.
Pokud se podaří vybrat méně, peníze mají být využity alespoň na kratší dobu léčby. Ke čtvrtečnímu odpoledni bylo z cílové částky vybráno přes dva miliony korun. Na stránce přibývají také vzkazy dárců, kteří Kateřině posílají nejen peníze, ale i podporu.
Rodina uvádí, že pokud by se podařilo získat více peněz, léčba by mohla pokračovat déle. Pokud by naopak pojišťovna začala terapii hradit, případně se ukázalo, že léčba není účinná, mají být peníze podle podmínek sbírky využity na další cílené nebo podpůrné terapie.