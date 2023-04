Potravinové banky burcují k další pomoci, chodí si pro ni i střední vrstvy

Lidé po celém Česku se dnes mohou zapojit do jarního kola sbírky potravin. Ve více než 1500 obchodech lze zakoupit hlavně trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží, které od dárců sbírají dobrovolníci. Zboží poté putuje do skladů potravinových bank, které jsou podle České federace potravinových bank již téměř prázdné. Nově se do sbírek přidává i drogistické zboží, po kterém lidé volají.