Nová šance pro Olivera. Rodiče shání peníze na lék na míru za 20 milionů

„Spousta lidí neví, co si pod nemocí představit. Je to těžká mentální retardace. To znamená, že spoustu věcí si Oli neuvědomuje. Jako například nebezpečí z některých situací. Zároveň ale velmi dobře ví, co je to radost, pozná dobrého člověka a nemá žádné předsudky,“ popisuje syna maminka Lenka Hajgajda.

„Nemůžeme nechat Olivera o samotě. Nemohla jsem se po mateřské ani vrátit do práce,“ popisuje úskalí péče o nemocného syna. „Oli musí brát třikrát denně antiepileptika, což pravděpodobně snižuje jeho motorické schopnosti,“ dodává.

Právě hrozba záchvatů je jednou z nejnepříjemnějších okolností takového onemocnění. Dalším častým příznakem je nespavost a hyperaktivita. „V našem případě to ještě není tak katastrofální. Když se Oli vzbudí, tak ví, že má ležet dál a klidně do hodiny zase usne,“ popisuje. Ostatní rodiny takové štěstí mít nemusí.

„Řada rodin musí vstávat šestkrát za noc a nikdy ten deficit vlastně nedospí. Hlídání párkrát do týdne je hezké, ale dlouhodobý efekt to nemá,“ popisuje časté problémy rodin s dítětem, které trpí Angelmanovým syndromem.

Obavu má matka spíše z toho, co přijde časem. Letos totiž Oli oslaví osmé narozeniny a péče o něj je pro rodiče stále namáhavější. „Je to hodně o trpělivosti, ale uvědomujeme si, že on bude fyzicky stále silnější, zatímco my stále slabší,“ shrnuje.

Po porodu bylo vše v pořádku

Onemocnění se u Olivera projevilo až dlouho po porodu. Ze začátku nic nenasvědčovalo problémům. „Z porodnice jsme odcházeli s tím, že máme úplně zdravé miminko. Neměli jsme důvod si myslet, že je něco v nepořádku,“ vzpomíná maminka. První příznaky, že by se nemusel prvorozený syn vyvíjet standardně, přišly až po několika měsících. „Pamatuji si, že jsme chodili na nějaké dětské cvičení a tam mě ostatní upozorňovali, že se jim Oli nezdá. Tehdy jsem to ještě nebrala jako něco vážného, nechtěla jsem Oliho vyloženě srovnávat s ostatními,“ vysvětluje.

„V osmi měsících ale začal Oliver mít už takové zvláštní projevy a já po večerech začala brečet, protože jsem nevěděla, co se děje,“ vzpomíná Lenka.

Když byl Oliverovi zhruba rok, rodina obdržela výsledky genetického vyšetření. Testy prokázaly vadu na 15. chromozomu a jasnou diagnózu – Angelmanův syndrom. „Byla to pro nás rána, ale s manželem jsme si byli velkou oporou,“ popisuje Lenka pocity z nepříjemné noviny.

Manžel Rado se nevzdával naděje na to, že se situace zlepší. Při hledání na internetu narazil na zprávy o několika výzkumech. Rodina se rozhodla vzít situaci do svých rukou a kontaktovat přímo vědecké týmy s jasnou prosbou: najít lék pro děti s tímto onemocněním. S požadavkem kontaktovali České centrum pro fenogenomiku.

„Manžel tam měl schůzku s docentem Radislavem Sedláčkem a k našemu překvapení rovnou kývl na náš nápad s tím, že jim to zapadá do portfolia,“ říká s nadějí Oliverova maminka.

Výzkum navíc vypadá v tuhle chvíli nadějně, i když sami rodiče se snaží být s případným optimismem opatrní. Navržený terapeutický postup je totiž připraven k preklinickému výzkumu, kam patří laboratorní výzkum i administrativa spojená se zařazením léku na trh.

Rodina se obrátila na veřejnost s prosbou o příspěvek Nadačnímu fondu Radovan. „Věříme, že sbírka by mohla ušetřit peníze mnoha rodinám do budoucna. U farmaceutické firmy by hrozilo, že by výzkum strčila do šuplíku, kdyby si vypočítala, že se nevyplatí. Zde máme naději, že by v případě střídmé ceny mohly v budoucnu pomoci i pojišťovny,“ popisuje postup Lenka Hajgajda.

Boj proti zákeřné nemoci rodina nevzdává, přestože naděje na přirozený vývoj zrovna pro Olivera už velká není. „I kdyby se ‚opravil‘ ten inkriminovaný chromozom, tak v mozku už spoustu věcí spravit nepůjde,“ uvědomuje si.

Větší naději ale vidí ve vyhlídkách pro budoucí generace. „Kdyby se lék podal už miminku, tak z něj v budoucnu může být zdravý nebo skoro zdravý člověk,“ věří.