Chlapec s vzácnou diagnózou přežil zástavu srdce, teď prosí o pomoc

Eliška Hovorková
  10:38
Sedmiletý Mari z Olomouce žije s vzácnou metabolickou poruchou. Kvůli ní musí mít přísně nastavenou stravu a jakákoliv větší fyzická zátěž pro něj znamená riziko. Jeho život navíc může ohrozit i jakákoliv nákaza. To se potvrdilo před několika měsíci, kdy na první pohled obyčejná chřipka vyvrcholila zástavou srdce. Rodina chlapce prosí o pomoc ve veřejné sbírce, která by Marimu zajistila normální život.
7 fotografií

Chlapec má vzácnou metabolickou poruchu (deficit LCHAD), kvůli které jeho tělo neumí vytvářet energii z tuků. Nebezpečí pro pacienty s touto diagnózou představuje větší spotřeba energie i fyzická zátěž, ale také třeba vynechané jídlo. Jakákoliv nemoc, dlouhá chůze nebo i silné emoce mohou navodit stav, kdy se v těle začnou rozkládat svaly.

„To bolí tak, že si to ani neumíme představit. Nedovolí mu to chodit, ani držet hlavu vzpřímenou. A v ten moment je nejvíc ohrožené srdíčko. Bez varování může přestat bít,“ popisuje Mariho maminka Eliška Milerová.

Do sbírky pro Mariho můžete přispět ZDE

Mariho běžné fungování závisí na přísné pravidelné a propočítané stravě, kterou dostává přes sondu do žaludku, takzvaný PEG. Také je permanentně připojený na infuzi glukózy.

O diagnóze se Mariho maminka dozvěděla z novorozeneckého screeningu. „Už pár dní po porodu jsme věděli, o co jde, i když to byly předběžné výsledky,“ vzpomíná. Metabolická porucha se pak definitivně potvrdila v deseti měsících. V Česku s touto diagnózou žije jen 16 lidí a odborníků na ni je také jen málo.

„Náš lékař v Olomouci o tom naštěstí něco ví a vzal si nás pod křídla. Postavil nás na nohy a věděl, jak k tomu přistupovat,“ říká Milerová. „Jenže je to nevyzpytatelná diagnóza a ani odborníci nemohou říct, co bude dál,“ dodává. Za svůj život už chlapec strávil nespočet dní v nemocnici. Jeho stav může ovlivnit jakékoliv onemocnění.

Jak použít defibrilátor? Jistě to ví jen čtyři procenta Čechů, v pomoci brání i stud

A přesně to se stalo na konci loňského roku. „Asi tři roky jsme se úspěšně vyhýbali nemocnicím a díky hospicu jsme všechno zvládali doma,“ říká Milerová. Pak ale chřipka skolila všechny členy rodiny, včetně Mariho. „Oslabilo mu to celou horní část těla. Musel si sám chytat a zvedat ruku, aby jí mohl pohnout,“ vzpomíná.

Po několika dnech na JIP už měl jít chlapec domů, jeho tělo ale bylo pořád slabé. „Neměl sílu ani obyčejně zakašlat, když měl odkašlávat to, co se mu nahromadilo na plicích. Nevíme přesně, jak se to stalo, ale začal se dusit. Zmodral, nedýchal a zastavilo se mu srdíčko,“ popisuje Mariho maminka, která okamžitě začala dávat první pomoc. „Klečela jsem mu na hrudníku, masírovala a křičela, ať mě tu nenechává,“ říká.

Zástavu srdce měl Mari poprvé, jeho rodina se teď ale bojí, že by se to mohlo opakovat. „Je to o mém pocitu, že si jeho tělo může pamatovat, kde přesně bylo oslabené. Trvá mu delší dobu, než se zregeneruje. Nedávno měl další respirační onemocnění a já se strašně bála, že se to tam objeví. Naštěstí se to neopakovalo,“ líčí chlapcova maminka.

Naděje na normální život

Dnes už je Mari zpátky doma. Jeho rodina mu teď chce zajistit co nejnormálnější život. K tomu ale potřebuje finanční pomoc, rozhodla se proto založit sbírku na platformě Donio. Tam vybírá 800 tisíc korun na nový vozík a auto. Chlapec roste a podle jeho maminky už není možné, aby využíval kočárek.

Kvůli své diagnóze má navíc problémy s chůzí. Pojišťovny sice proplácí základní vozíčky, Mari ale potřebuje, aby měl určitá specifika. Časem chce jeho rodina pořídit i elektrický pohon.

VIDEO: Naučte se první pomoc při zástavě srdce a dechu dítěte

„Ačkoliv máme kousek od domova tramvajovou zastávku, on to neujde. Navíc když se budeme přesouvat veřejnou dopravou, tak se obrovsky zvyšuje riziko nějaké nákazy. A to je to, co ho může dostat do špatného metabolického stavu. Takže se potřebujeme vyhýbat bacilům,“ říká Milerová.

Peníze chce použít třeba i na zdravotní a rehabilitační pomůcky nebo doplňky stravy. „Mari si šťastný život prostě zaslouží. Chceme mu dát šanci zpracovat všechno, co má za sebou, zkusit se posunout dál a hlavně žít – co nejvíc obyčejně, co nejvíc v klidu, bez strachu z nejhoršího,“ dodává Milerová.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Za tříleté dítě bez školky až 7 546 Kč měsíčně. Obce budou platit rodičům kompenzace

Zápisy do MŠ pro rok 2026/27 skončily. Nárok na přijetí od začátku září mají všechny děti, kterým budou do 31. srpna 2026 tři roky, ale nově také některé mladší. Podle zákona o dětských skupinách...

21. dubna 2026  10:58

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci by měli začít projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  10:54

Osm let se vyhýbá vězení. Policisté marně pátrají po milovnici olašských sukní

Pohřešovaná žena Jennifer L. (21. dubna 2026)

Tepličtí policisté pátrají už od roku 2018 po Jennifer Lakatošové, která i přes opakované příkazy nenastoupila do vězení kvůli majetkové trestné činnosti. Žena narozená 10. března 1998 je slovenské...

21. dubna 2026  10:33

Podruhé během pár dní. Speciál USA odletěl z Ruzyně do Pákistánu, pak se vrátil

Americký letecký speciál Boeing C-32A.

Na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni v pondělí večer podruhé za pár dní přistál speciál amerického letectva, napsal server Novinky.cz. Potvrzují to i informace webu Flightradar, který sleduje...

21. dubna 2026  10:20

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:07

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:56

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak...

21. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:54

Kdo bude nový šéf OSN? Ve hře jsou čtyři jména, tlačí se na zvolení ženy

Kandidáti na příštího generálního tajemníka OSN. Zleva Macky Sall, Michelle...

Před OSN v úterý a ve středu předstoupí čtyři kandidáti na příštího generálního tajemníka organizace. Ten v lednu vystřídá portugalského expremiéra Antónia Guterrese. Kandidáty jsou bývalá...

21. dubna 2026  9:46

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který podle obžaloby loni na jaře pobodal rapera Money Slima a dalšího člena skupiny Churaq Clique. Incident se odehrál v holičství v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:40

Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:23

Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ve středu a ve čtvrtek čekají Česko mrazivá rána. Teploty klesnou pod bod mrazu hlavně v Čechách, varují meteorologové. Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli...

21. dubna 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.