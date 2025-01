Zvládni to, vzkazují stovky dárců Honzíkovi, kterému se vrátila leukémie

Honzík Sobek z Frýdku-Místku od dvou let bojoval se vzácným podtypem akutní lymfoblastické leukémie. Léčba trvala dva roky a byla úspěšná, ale radost z uzdravení netrvala dlouho. Nemoc se vrátila a druhým domovem malého chlapce je opět nemocniční pokoj. | foto: Archiv rodiny

Místo toho, aby si Honzík hrál s vrstevníky ve školce, se svou starší sestrou nebo dováděl venku na hřišti, musí znovu trávit čas zavřený mezi čtyřmi zdmi jen s mámou. Jejich světem je teď pokoj ve Fakultní nemocnici Olomouc. Tam chlapec bojuje s rakovinou kostní dřeně – leukémií. Už podruhé.

Mezi jiné děti ani ven nesmí proto, že podstupuje protinádorovou chemoterapii, což je léčba, která ničí rakovinné i zdravé buňky. Jeho imunita je tak oslabená, že je pro něj nebezpečná jakákoli infekce včetně obyčejné rýmy. Až se Honzíkovi podaří porazit leukémii, čeká ho ve Fakultní nemocnici v Motole transplantace kostní dřeně a následné kontroly v Praze dvakrát týdně.

První léčba trvala dva roky. Druhá bude také dlouhá. „Je to náročné pro Honzíka, ale psychicky i finančně také pro jeho rodiče,“ vysvětlila Honzíkova teta, proč požádala o finanční podporu rodiny.

Sbírku zveřejnila na Donio před týdnem a hned se našli první lidé, kteří projevili svoji solidaritu. Poté, co Honzíkův příběh zveřejnily MF DNES a iDNES, přibyly další stovky dárců. Aktuálně jich rodině poslalo příspěvek téměř 600 a mnozí připojili povzbudivé vzkazy. „Zvládni to“ nebo „Honzíku, drž se, bude to dobrý,“ přeje chlapci řada lidí.

Někteří se rozepsali i víc. „Dnes jsem koukal na svoje fotky z dětství a dost mě dojalo, když někdo, kdo se jmenuje stejně, musí svoje dětství trávit takhle. Doufám, že se uzdravíš. Přeji jen to nejlepší,“ vzkázal malému jmenovci Honza K.

„Milý Honzíku, věřím že transplantace kostní dřeně Tě vrátí mezi vrstevníky a hlavně abys s rodiči konečně mohl poznávat okolní svět!“ přidala se dárkyně Daniela s rodinou.

Díky vlně solidarity se záhy podařilo překonat cílovou částku 300 tisíc korun. Rodinu to překvapilo. „Nevěřila jsem, že se to podaří vybrat a už vůbec ne, že tak rychle. Jsme vděční a děkujeme každému, kdo přispěl,“ říká Honzíkova máma Zuzana Sobková.

Léčbu i samotou přepravu Honzíka do nemocnice sice proplácí zdravotní pojišťovna, rodinu i přesto stály zvýšené náklady při první léčbě přes 600 tisíc korun. Honzík totiž tehdy potřeboval a znovu potřebuje i teď speciální antibakteriální stravu a také speciální čisticí antibakteriální prostředky, aby doma bylo super čisto. Ale patrně nejnákladnější zůstává pro rodinu časté cestování nejen Honzíka, ale i jeho blízkých mezi nemocnicemi.

„Stalo se například, že Honzíka pustili z nemocnice na pár dní domů ve stabilizovaném stavu, jenže do hodiny dostal horečky a museli jsme zpátky. V jediný den jsem tak projel autem cestu mezi Frýdkem-Místkem a Olomoucí čtyřikrát,“ říká Honzíkův otec Aleš Sobek.

Pojišťovna přispívá i na cesty Honzíka autem, ale podle rodiny se zpožděním a jen zčásti. Kromě toho rodina často cestuje za Honzíkem a jeho mámou na návštěvy nebo vezou věci, které jim chybí. „To vše samozřejmě hradíme ze svého a není to málo. Také se třeba stalo, že jsem musel jet pro speciální léky až do Olomouce, protože nikde v okolí je neměli. V nemocniční lékárně v Ostravě mi navíc řekli, že kdyby je měli, doplácel bych skoro šest tisíc. Manželka do práce nemůže, plně se věnuje synovi. I když já vydělávám, situace je opravdu náročná,“ popisuje chlapcův táta důvody, proč rodina požádala o finanční podporu veřejnost. „Vážíme si každého, kdo nám pomohl,“ dodává.