Sedmiletý Vilík má rakovinu. Sbírka umožní rodině strávit zbylý čas pospolu

„Tati, už nemusím do nemocnice?“

„Ano Vilíku, když se budeš takhle hezky léčit doma, tak už ne.“

„Takže tu už s vámi budu doma navždycky, vážně?“

„Ano, lásko, budeš s námi doma už navždycky“.

Tento emotivní dialog vedl malý Vilík se svým otcem Michalem poté, co si rodiče v nemocnici Motol vyslechli zdrcující zprávu. Sarkom postupuje, již není možná žádná dostupná léčba a prognóza dožití je v řádu nižších jednotek měsíců.

Aby se i otec Michal mohl plně věnovat rodině, manželce Heleně, která o malého Viliama pečuje čtyřiadvacet hodin denně, a druhému synovi Samuelovi, byla založena sbírka na platformě Donio. Tu zprvu rodina odmítala.

„Doteď mi bylo cokoliv proti srsti. Říkal jsem, že nepotřebujeme nic. Chodil jsem normálně do práce, věřil jsem, že to zvládneme, ale situace se změnila. Taky bych si přál, aby se co nejvíc lidí dozvědělo, že tady ten kluk je a co všechno už musel vytrpět a stejně to nikdy nevzdal,“ vysvětlil otec rodiny, který je vojákem z povolání, proč nakonec se založením sbírky souhlasil.

Věnujme se více tomu podstatnému, tedy prevenci, léčbě, ale především pak výzkumu. Připadá mi, že víc peněz jde na malichernosti, než na toto, co je skutečně potřebné. Michal Otec nemocného Vilíka

Život se jim obrátil naruby v září minulého roku. Rodina byla vždy velmi aktivní. Sport, výlety na kolech, ale i toulky lesem byly koníčky, které bavily všechny.

Při jednom z výletů si malý Vilík začal stěžovat na velké bolesti hrudníku. „Ihned jsme vyrazili domů, Michal Vilíka několik kilometrů tlačil. Jelikož bolesti neustávaly, vyrazila jsem s ním na pohotovost a od toho dne jsme se dva měsíce nepodívali domů,“ říká paní Helena.

Zhoubný nádor

Lékaři diagnostikovali Viliamovi Ewingův sarkom s genem CIC. V listopadu loňského roku tak začala velice intenzivní chemoterapeutická léčba. Za dva měsíce v nemocnici chlapec zhubl čtyři kilogramy. „Po dvou cyklech léčby se musel znovu učit chodit,“ říká maminka Helena.

Vilík v nemocnici po náročné operaci.

Tato forma rakoviny je velmi vzácná. Popsána byla teprve v roce 2016 a zatím neexistuje léčba. Pouze experimentální pokusy, které ale bohužel nepřináší kýžené výsledky. Vilík se stal ležícím pacientem na umělé výživě. Neustále trpí horečkami a bolestmi. Ty pomáhá mírnit morfium.

Pomoci měla náročná šestihodinová operace, při které byl v únoru tohoto roku chlapci odstraněn nádor o velikosti přes deset centimetrů, přičemž přišel o část bránice, plíce, jater a několik mezižeberních svalů.

Před operací nebylo jisté, jestli nejsou zasaženy i další orgány jako srdce a dolní dutá žíla, ale ty byly nádorem „pouze“ utlačované, ale jinak bez poškození. Fantastická zpráva bohužel netrvala dlouho.

Před pár týdny veškerá naděje pro rodinu vyprchala. „Od lékařů v Motole jsme bohužel vyslechli zdrcující zprávu. Sarkom měkkých tkání s alterací genu CIC dál postupuje a již vyzkoušeli všechno. V moderní medicíně neexistuje způsob, jak ho zastavit. Aktuální prognóza dožití je v řádu nižších jednotek měsíců,“ uvedl tatínek Michal.

Voják z povolání je s rodinou doma. Manželce pomáhá především s péčí o druhého syna Samuela. Sbírka si dávala za cíl vybrat tři sta tisíc korun. Solidarita lidí, ale i sdílení mezi vojáky, tuto částku aktuálně téměř zdesetinásobilo. Redakce iDNES.cz oslovila i Vojenský fond solidarity. I ten přislíbil rodině pomoc.

Víc peněz na výzkum a léčbu

Otec Vilíka Michal si při rozhovoru na závěr povzdechl nad tím, že ztrácí milovaného syna kvůli neviditelnému zabijákovi. Přeje si, aby svět věnoval dostatečnou pozornost boji s rakovinou a výzkumem léčby, aby to, co zažívá jeho syn, nemuselo prožívat žádné další nevinné dítě.

„Můj kluk je velký bojovník a já bych si přál, aby se ve světě našlo víc peněz na výzkum rakoviny. Tento Ewingův sarkom s genem CIC je znám teprve pár let, ale úmrtnost je vysoká. Věnujme se více tomu podstatnému, tedy prevenci, léčbě, ale především pak výzkumu. Připadá mi, že víc peněz jde na malichernosti, než na toto, co je skutečně potřebné,“ vyslovil své přání.