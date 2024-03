Po boji s nemocí jí zemřel manžel. Na čtyřčata a jejich brášku zůstala sama

Šestatřicetiletý Josef s onemocněním podle příbuzných bojoval dlouhodobě. V posledním týdnu se ale jeho zdravotní stav zhoršil a v sobotu nemoci podlehl.

Sbírku na platformě Donio založili bratranci a sestřenice Heleny v neděli.

„Vychovávat čtyřčata je náročné, vychovávat pět dětí je ještě náročnější, být na to bez manžela je něco, co si nedovedeme představit,“ uvedli příbuzní ve sbírce. „Hlava to nebere, srdce krvácí,“ napsala na Facebooku jeho sestřenice.

Starostka Hostivice, kde rodina žije, Klára Čápová iDNES.cz řekla, že rada města chce na středečním zasedání zastupitelstva navrhnout podporu pro rodinu Heleny ve výši půl milionu korun.

„Nebereme to jako konečnou částku. Když bude rodina potřebovat, určitě ji budeme podporovat, hlavně pečovatelskou službou,“ uvedla Čápová.

Samotní občané Hostivice příspěvek se sbírkou sdílejí v místních fórech. A mnozí se do ní aktivně zapojili.

„Myslím, že pro všechny ve městě je to smutná událost. Jsou to naše sluníčka, hostivická čtyřčata. Všichni to vnímají tak, že jim musíme pomoct,“ dodala Čápová.

11. června 2019

Sbírka vznikla v úterý a do středečního poledne se do ní zapojily bezmála tři tisíce dárců, kteří už přispěli více než 3,5 miliony korun. Do ukončení sbírky přitom zbývá ještě 59 dní.

„Tatínka jim nenahradíme, ale aspoň jim můžeme ulehčit finanční těžkosti,“ napsala jedna z dárkyň na Doniu. „Nejste na tu bolest sami. Myslíme na vás,“ uvedl jiný dárce. Další přejí rodině hodně sil.

Peníze maminka pěti dětí využije na splácení hypotéky, provoz domácnosti, kroužky, školní potřeby a další náklady.

Čtyřčata se narodila 11. června 2018 ve Fakultní nemocnici v Motole. První přišla na svět Anežka, následovala Monika a Klára a čtveřici doplnil Ondřej. Jsou to už dvaadvacátá čtyřčata narozená v zemi od roku 1950, poslední se narodila před patnácti lety.