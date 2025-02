Pomáhala druhým. Nádor na mozku jí ale změnil život, nyní shání peníze na léčbu

Zmíněný glioblastom je jeden z nejagresivnějších typů mozkových nádorů. Touto diagnózou onemocní ročně přibližně 300 lidí z 10 milionů.

„Maminka je člověkem s neobyčejně velkým srdcem, která celý život kolem sebe rozdává radost, pozitivní energii a lásku. Všichni velmi trpíme při pomyšlení, že by především Terezka (dcera 13 let) mohla ztratit náruč své milované maminky, která jako jediná plně chápe její výjimečnost a umí ji vždy povzbudit,“ píše rodina u sbírky na Donio.cz.

Rodina na léčbu pro paní Evu chce vybrat 7,2 milionu korun. Nyní je vybráno zhruba 4,8 milionu korun a do konce sbírky zbývá 10 dnů. Celá částka by paní Evě postačila na celý rok terapie, která je velmi nákladná a zdravotní pojišťovna ji nehradí.

„Naše maminka dosud žila naplněným životem. Svou práci vnímala jako poslání. Jako ergoterapeutka v domově důchodců Diecézní charity Plzeň věnovala každý den svůj čas a energii pomoci seniorům žít kvalitnější a šťastnější život,“ popisuje dále rodina paní Evy.

Vedle toho má paní Eva rozepsanou knížku, v níž by ráda přiblížila svou praxi a zkušenosti ze své práce. „Navzdory náročnému povolání vždy dokázala vyvážit pracovní povinnosti s péčí o rodinu a dokázala najít harmonii mezi pomocí druhým a láskou k nejbližším,“ píše dále rodina Vyškovských.

Tři náročné operace mozku

Paní Eva již absolvovala tři náročné operace mozku. Pokaždé se sice podařilo nádor odstranit, ale záhy znovu velmi narostl, a to i přes následné kombinace ozařování a chemoterapie.

„Její těžký boj s nemocí rozhodně nekončí a ona se nevzdává. V současnosti existuje specializovaná terapie TTF (Tumor Treating Fields), která představuje jednu z posledních dostupných možností,“ zmiňuje rodina s tím, že daná metoda dokáže výrazně zlepšit kvalitu života a prodloužit jej z několika málo měsíců na celé roky.

Terapie TTF využívá elektrická pole k narušení dělení nádorových buněk a zpomalení jejich růstu. „Průlomovou metodu vyvinuli vědci v Izraeli a odtud se rychle rozšířila do celého světa. Její účinnost byla klinicky ověřena a v řadě zemí již léčbu hradí veřejné zdravotní pojištění. V České republice však zatím tato možnost neexistuje, a proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc,“ vysvětluje rodina.

Měsíční náklady na terapii se totiž pohybují okolo 600 tisíc korun. „Pokud se nám podaří vybrat více peněz, než je potřebné k samotné léčbě, využijeme přebytek pro další podporu – například k nákupu potravinových doplňků a jiných nehrazených léčiv,“ doplňuje u sbírky rodina.

Sbírka rodinu zachránila

Jan Vyškovský, manžel paní Evy pro iDNES.cz mimo jiné řekl, že s Doniem se dá domluvit ohledně prodloužení sbírky. „Myslím, že Donio se na vážné případy dívá jinak,“ uvedl s tím, že dále především doufá v to, že rodina vyhraje soud s pojišťovnou a získá od ní peníze na léčbu.

„S pojišťovnou se ještě nesoudíme. Nemáme od ní ještě ani vyjádření. Kdybychom čekali na vyjádření pojišťovny, tak mezitím manželka může umřít. To je úplně neuvěřitelné. Pojišťovna si tady bere nesmyslné lhůty, jak někde na stavebním úřadě. Teď dokonce řízení přerušili a chtějí po nás dokazovat nějaké věci jako je třeba efekt léčby,“ popsal Vyškovský martyrium s pojišťovnou.

Současně zdůraznil, že právě sbírka rodinu zachránila v tom, že bude možné léčbu velice rychle rozjet. „Mezitím se samozřejmě budeme s pojišťovnou soudit. Myslím si, že celý život si platíme pojištění právě kvůli tomu, že když se objeví problém, abychom se dobrali pomoci,“ pokračoval Vyškovský.

Paní Eva má podle něj již některá vyšetření za sebou. „Jsme v kontaktu s poskytovatelem léčby. Dokonce jim stačí jen nějaká záloha, takže nemusíme složit všechny peníze. Donio nám také vychází vstříc. Všichni rozumní v tom procesu chápou, že nám musí vyjít vstříc, protože tady jde o čas. Jediný, kdo to neakceptuje je pojišťovna,“ podotkl Vyškovský a současně ohledně léčby doplnil, že je to otázka dnů, kdy by mohla začít.

Zároveň dodal, že pokud se podaří peníze zpětně od pojišťovny vysoudit, tak by peníze poté mohly pomoci i dalším nemocným lidem.