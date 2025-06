Jaroslav zemřel po boji s rakovinou, rodině zbyl pětimilionový dluh za léčbu

Náročnou operaci podstoupil Jaroslav Klika loni v prosinci ve fakultní nemocnici v Drážďanech. Ačkoliv se předtím rozloučil s rodinou, zákrok se povedl. „Začal plánovat, jak budeme žít, jak budeme jezdit na výlety. To vydrželo tak do půlky ledna,“ vzpomíná jeho matka Jarmila Kliková.

Synův stav se postupně zhoršoval. V půlce února lékaři řekli, že má infekci. Začátkem března už si matka vyslechla, že se musí rozhodnout, jak dál. Synovi selhávaly orgány a praskla mu cévka v mozku. Podle lékařů by do konce života zůstal na přístrojích. 13. března ve spánku zemřel.

Rakovinu Jaroslavu Klikovi diagnostikovali už ve třinácti letech. „V práci jsem si vzala neplacené volno a absolvovala jsem s ním celou léčbu na dětské onkologii. Nádor vyoperovali a Járu zachránili,“ vzpomíná Kliková.

Boj o život

Uběhlo několik let a problémy se vrátily. Vyšetření potvrdilo nádor měkkých tkání. Lékaři tehdy chlapci kromě nádoru vyoperovali také kus břišního svalu, který nahradili síťkou.

Dalších sedm let se zdálo, že je vše v pořádku. Jenže před dvěma lety si opět začal stěžovat na bolest břicha. „V nemocnici zjistili, že si zaškrtil střeva tou síťkou. Operovali ho a kus střeva odebrali. Tehdy jsem lékařům připomínala, že je onkologický pacient,“ říká Kliková.

Při dalších kontrolách lékaři na nic nepřišli. V září 2023 si ale Jaroslav začal stěžovat na bolest nohy a magnetická rezonance potvrdila obrovský nádor. „Od té doby jsme bojovali o jeho život,“ říká Kliková.

Syn začal jezdit na chemoterapie a loni na jaře podstoupil operaci, při které mu měli lékaři nádor odstranit. „Po operaci mi sestra řekla, že je to konečná a předávají ho do paliativní péče,“ vzpomíná Kliková. Další zákrok nebyl podle českých lékařů možný.

Pojišťovna odmítla platit

Syn dál podstupoval chemoterapii, nádor ale stále ničil jeho střeva. „Všechno ho bolelo,“ líčí matka. Zlom přišel 13. prosince, kdy se stav výrazně zhoršil a matka syna v kritickém stavu odvezla do drážďanské nemocnice, kde několik měsíců předtím vyhledal pomoc lékařů. Ještě ten večer podstoupil operaci na stabilizaci střev a o několik dní později přišel čas na odstranění nádoru.

„Hned, co jsme se vrátili, jsem podala žádost na úhradu u pojišťovny. Doložila jsem všechny zprávy od jeho 13 let. Nakonec mi řekli, že musím dodat důvod, proč operace v Česku nejde,“ říká. To však podle Klikové žádný z lékařů ani specializovaných center nebyl schopen doložit. Pojišťovna žádost zamítla, Kliková podala odvolání, které dodnes není vyřízené.

Příběh Jaroslava Kliky, známého jako Jára, vzbudil obrovskou odezvu a na prosincovou operaci se složily čtyři tisícovky dárců ve veřejné sbírce a potřebných 2,5 milionu korun mu poslaly za týden. Jenže kvůli komplikacím po operaci účet za následnou hospitalizaci narostl a po jeho smrti přišla matce faktura bezmála na 204 tisíc eur, v přepočtu přes pět milionů korun.

Kliková se proto znovu obrátila na veřejnost. Od půlky května jí lidé na stránce Donio.cz/jaryhospitalizace přispěli přes 2,1 milionu korun.