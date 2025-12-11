„Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která pomáhají týraným koním nebo hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky se po skončení akce rozděluje rovným dílem mezi útulky z celé České republiky,“ popisuje projekt hlavní organizátor Petr Sokolík.
Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků
Vedle Davida Kollera podpořila v minulosti sbírku řada známých osobností, například Leoš Mareš, Marta Kubišová, Jitka Schneiderová, FattyPillow, Veronika Khek Kubařová, Jakub Prachař, Robert Jašków, Vanda Hybnerová nebo olympionici Eva Adamczyková či David Svoboda.
Za dosavadních 6 let se podařilo na pomoc zvířatům vybrat přes 31 milionů korun a poslední ročník přispěl 150 zvířecím spolkům napříč republikou.
Petr Sokolík vedle sbírky pořádá již od roku 2013 akci Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek následně putuje do nestátních útulků, přispívá na operace a zdravotní péči raněným zvířatům a kastraci koček.
Sbírka každoročně startuje 4. října u příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Přispět mohou lidé až do posledního prosince na webových stránkách Donio nebo Den zvířat.