V létě 2024 začala být Elenka často nemocná. Trpěla vysokými horečkami, které neustupovaly, bolestmi končetin a zad a únavou. Lékaři na pohotovosti její mamince Marii řekli, že by se mohlo jednat o zánět močových cest, přesto ale doporučili návštěvu praktického lékaře.
Elenčina pediatrička ale v té době v ordinaci nebyla a zastupující lékařka odmítla dívku vyšetřit. Marie se se svou dcerou vrátila druhý den.
„Řekla mi, že není povinna ji vzít bez objednání. Vysvětlovala jsem jí, že je to akutní stav. Elence neklesaly teploty, bolela ji záda. Nakonec nás vzala, ale byla velmi nepříjemná,“ vzpomíná Marie.
Lékařka Elence předepsala antibiotika, ta ale nezabírala. Marie se proto do ordinace vrátila ještě jednou a požadovala odběr krve nebo test CRP. „To odmítla s tím, že je to naprosto zbytečné, protože má zprávu z pohotovosti. V ní si ale nevšimla, že má Elenka nízký počet bílých krvinek a nízký hemoglobin. Nevěnovala tomu pozornost,“ říká žena. Elenka tak dostala další antibiotika.
Po návratu Elenčiny registrující lékařky věci nabraly rychlý spád. „Nezdálo se jí, že je tak bledá. Okamžitě udělala CRP a hned chtěla odběry krve. Nemyslela si, že by to byl zánět močových cest,“ líčí Marie. Výsledky odběru byly velmi špatné a lékařka rodinu ihned poslala do Fakultní nemocnice v Motole, kde už na dívku čekal specializovaný tým.
Zdlouhavá léčba
Hned po příjezdu následovala vyšetření, další odběry krve i kostní dřeně. Další den se potvrdila diagnóza – akutní lymfoblastická leukémie. Jde o rakovinu krve a kostní dřeně, při které tělo začne vytvářet nezralé bílé krvinky, které vytlačují zdravé krevní buňky. „Do té doby jsem ani netušila, co je to hematoonkologie a čeho se týká,“ říká Elenčina maminka.
Následovala zdlouhavá fáze intenzivní léčby. Dívka podstoupila několik zákroků, chemoterapii i transfuze. „Lékaři ji vstřikovali chemoterapii, aby se dostala přímo do mozku. Takže musela tři hodiny ležet na nakloněné posteli hlavou dolů,“ popisuje Marie.
„Bylo to strašné. Plakala, prala se se mnou, křičela. Nikomu bych to nepřála,“ dodává. Kvůli léčbě se navíc Elence snížila imunita takřka na nulu, nevyhnula se tak ani řadě infekcí, covidu či těžké laryngitidě.
Intenzivní léčba trvala zhruba rok, od loňského podzimu už dívka podstupuje léčbu udržovací. Také na tu ale musela čekat. Po chemoterapii měla podle maminky velmi vysokou toxicitu a ani kostní dřeň zprvu nefungovala správně. Elenka nyní denně bere léky s chemoterapií i další přípravky. Každé tři týdny navíc dochází na kontroly a odběry krve.
Udržovací léčba trvá celý rok, tedy zhruba do srpna. Na pravidelné kontroly by pak měla dojíždět jednou za půl roku po dobu pěti let, podle maminky bude pod dohledem lékařů i poté. „Teprve za asi čtyři roky dokážou říct, jestli už je Elenka zdravá, jestli ji opravdu dokázali uzdravit. Kontroly bude mít ale do konce života, pořád tam bude viset otazník,“ dodává Marie.
Kvůli nízké imunitě by Elenka neměla využívat hromadnou dopravu a její maminka Marie v současnosti nemá auto.
„Je období covidu, chřipky, žloutenky. Elence sice trochu stouply bílé krvinky, ale stále je mnohem náchylnější než zdravé děti. Lékaři nám proto doporučili se tomu pokud možno vyhnout,“ říká žena. „Je to kus cesty a já potřebuji, aby byla v co nejmenším riziku. Pokud onemocní, musím jí vysadit chemoterapii,“ vysvětluje Marie.
Problém by mohla vyřešit soukromá sanitka, kterou už Elenka využívala. Tu ale pojišťovna hradí jen na půl roku a podle Marie ji vyúčtovala na celkem 515 000 korun. To si rodina nyní nemůže dovolit, Marie se o Elenku a její dvě sestry stará sama.
Na webu srdickovedny.cz se proto snaží vybrat 418 500 korun, které by měly pokrýt cesty k lékaři. Přispívat mohou lidé také přímo na transparentní účet 1117771700/5500 s variabilním symbolem 1025. Peníze podle Elenčiny maminky pomohou také s nákupem dezinfekcí či doplňků stravy.