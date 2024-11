Češi na volby v USA prosázeli přes 200 milionů, nejvyšší výhra je 5,27 milionu

Změnu stavebního zákona, která má umožnit souběžně používat prvky digitálního stavebního řízení platné od července i systém, který fungoval do konce června, projednávají na mimořádné schůzi poslanci....

Národní podpory pro zemědělce vzrostou o dvě miliardy, rozhodla vláda

Vláda odsouhlasila navýšení zemědělských dotací na příští rok, z národního rozpočtu by tak měli farmáři získat 3,75 miliardy korun. To je o polovinu více, než co schválila vláda před rokem.